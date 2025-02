GPS o Retrovisor: Worky destaca HR Analytics como clave para anticipar los retos de RR. HH. en 2025

En la gestión empresarial, la diferencia entre liderar y sobrevivir radica en la capacidad de anticipar problemas y tomar decisiones informadas. «En México, este 2025 marca un antes y un después para las empresas: las reformas laborales han llegado con fuerza, y aquellas que aún dependen de procesos obsoletos están jugando con fuego. ¿Qué harías si pudieras evitar los errores que ya están costando millones a las empresas que no se adaptan a tiempo?»

La metáfora es simple, pero poderosa: «¿prefieres un GPS que guíe en tiempo real o un espejo retrovisor que solo muestra el camino recorrido?». En un año marcado por la incertidumbre, los costos crecientes y los cambios regulatorios, esa decisión será clave para la competitividad de cada empresa.

México está atravesando una transformación sin precedentes en sus políticas laborales. La reducción de la semana laboral a 40 horas y el aumento en los días de vacaciones, entre otros, no solo buscan beneficiar a los trabajadores, sino que también colocan una presión financiera y operativa significativa sobre las empresas. Sectores como manufactura, retail y logística, altamente dependientes de mano de obra, podrían enfrentar un aumento de hasta el 20% en sus costos laborales.

Este golpe financiero no es menor. Cada ajuste en turnos, descansos obligatorios y beneficios adicionales implica una reestructuración que, sin herramientas adecuadas, puede convertirse en un caos operativo. Lo preocupante es que, según un reporte reciente de Worky, el 72% de los líderes de Recursos Humanos en México admiten que no tienen datos confiables para tomar decisiones estratégicas. Esto no es solo un problema de eficiencia; es un riesgo directo para la competitividad.

Apalancar el poder de la analítica es un paso indispensable para la proactividad. Las empresas necesitan pasar de la improvisación a la planificación basada en datos. La analítica de personas, o simplemente analítica, se ha convertido en el equivalente empresarial de un GPS: una herramienta que no solo muestra dónde estás, sino que ayuda a planear hacia dónde ir.

Las métricas clave como el costo total por empleado, las tasas de rotación y los índices de ausentismo dejan de ser números en una hoja de cálculo para convertirse en información estratégica que permite prever problemas antes de que se conviertan en una crisis. Por ejemplo, identificar patrones de rotación puede ayudarte a retener talento antes de perderlo; o calcular los costos exactos de las horas extras puede evitar que el presupuesto se desborde.

No obstante la adopción acelerada de la IA, muchas empresas mexicanas aún la están aplicando en el retrovisor o en el día a día. Aunque el 58% de las empresas en México están invirtiendo en tecnología para automatizar procesos de Recursos Humanos, como reclutamiento, onboarding y gestión de desempeño. El 67% ya utiliza IA para mejorar estos procesos y analíticas, pero solo el 22% ha dado el siguiente paso hacia el uso de IA o análisis predictivo para optimizar la toma de decisiones estratégicas. Esto indica que, si bien hay avances en la digitalización operativa, la mayoría de las empresas aún no han integrado herramientas avanzadas necesarias para prever y gestionar el dinámico entorno de gestión de talento y Nómina en 2025.

Como señala Maya Dadoo, CEO de Worky: «En un entorno donde los costos laborales van en aumento, las empresas no pueden depender de la intuición. Necesitan datos confiables que alineen sus estrategias con la realidad del mercado».

El costo de no actuar va más allá del área de Recursos Humanos; es central para la operación de la mayoría de las empresas, especialmente en sectores que operan con turnos. No adoptar herramientas avanzadas para la gestión de talento significa enfrentar ineficiencia y costos ocultos que crecen exponencialmente. Desde multas por errores de cumplimiento hasta pérdidas por productividad reducida y rotación excesiva, los efectos se acumulan rápidamente.

¿El resultado? Empresas que operan en desventaja, incapaces de competir con aquellas que ya han implementado soluciones inteligentes. Según Carlos Marina, cofundador de Worky: «Cada decisión mal informada puede costar millones, y en este entorno, la improvisación no es una estrategia, es un riesgo».

Soluciones locales: La clave para navegar el cambio

Las soluciones locales desarrolladas específicamente para México son vitales. Muchas empresas cometen el error de adoptar herramientas globales que no consideran las complejidades de las leyes laborales, los requerimientos fiscales y la cultura organizacional del país. Ante la ráfaga de cambios que se avecinan, conceptos clave como UMA, ISN, prima de antigüedad, PTU y SUA IMSS no son solo tendencias de búsqueda; reflejan necesidades tangibles en un mercado que opera bajo un marco único y cambiante.

Las herramientas diseñadas y adaptadas al contexto local permiten:

Integrar datos en tiempo real para calcular temas laborales y de nómina sin margen de error.

Generar reportes hiperpersonalizados para las necesidades exactas de cada empresa y colaborador.

Escalar procesos de gestión de talento conforme las regulaciones evolucionan.

Según estudios de Worky, el 28% de las empresas mexicanas que no usan analítica enfrentan costos significativamente más altos en rotación y ausentismo. Las herramientas locales no solo resuelven estos problemas, sino que preparan a las empresas para el futuro.

Acciones clave para el éxito

¿Qué se puede hacer ahora para asegurar que las empresas no queden rezagadas?

Adoptar la analítica como función central: Implementa herramientas que consoliden datos y ofrezcan insights en tiempo real.

Pensar en el Largo Plazo: Usa los datos no solo para cumplir normativas, sino para planear estratégicamente.

Elegir Soluciones Locales: Asegúrate de que las herramientas que elijas estén diseñadas para enfrentar los retos específicos del mercado mexicano.

En un año lleno de retos, las empresas deben decidir si quieren navegar con precisión o simplemente reaccionar. «La pregunta es: ¿serás la empresa que lidera con un GPS o la que se queda viendo el camino perdido en el espejo retrovisor?».

Fuente: KPMG, «Estudio de Tendencias Digitales en Recursos Humanos 2024



