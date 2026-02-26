El legado detrás del pan: AB Mauri y la evolución de la panificación en México

El promedio anual de pan consumido por persona en México es de aproximadamente 35.7 kg por año (2025), mostrando una tendencia al alza frente a los años anteriores. Otras fuentes estiman el consumo per cápita entre 33 kg y 36 kg por año dependiendo de la metodología y el periodo analizado

En México, el pan es tradición, cultura y sustento para miles de familias. Detrás de esa historia diaria, existe una compañía que ha acompañado la evolución de la panificación nacional con estándares globales y visión de largo plazo: AB Mauri.

Como casa matriz de marcas emblemáticas como Fleischmann, Magidely y Mauripan, la compañía no solo provee levaduras e ingredientes especializados, sino que impulsa la profesionalización, innovación y continuidad de la tradición panadera en el país.

Más que insumos: un aliado estratégico para la industria

Desde la panadería artesanal de barrio hasta las grandes plantas industriales, AB Mauri ha sido un socio estratégico que combina conocimiento técnico, desarrollo tecnológico y respaldo internacional para fortalecer la competitividad del sector.

La empresa forma parte de un grupo multinacional con presencia global, lo que le permite integrar mejores prácticas internacionales en procesos, calidad y seguridad alimentaria, manteniendo siempre una profunda comprensión del mercado mexicano.

«Ser parte del legado panadero del país implica una responsabilidad que va más allá del producto. Significa acompañar a los clientes con innovación, asesoría técnica y estándares de clase mundial», indicó José Chaves, Country Manager de AB Mauri.

Gobernanza y ética como pilares de crecimiento sostenible

En un entorno donde la trazabilidad, la calidad y la transparencia son determinantes para la industria alimentaria, AB Mauri opera bajo estrictos lineamientos de gobernanza corporativa y ética empresarial.

Su estructura internacional garantiza:

Cumplimiento normativo riguroso.

Procesos auditables y trazables.

Políticas de integridad y responsabilidad corporativa.

Estándares globales de calidad y seguridad alimentaria.

Este respaldo fortalece la confianza de panificadores, distribuidores y cámaras del sector, consolidando a la compañía como un actor clave en la cadena de valor.

Sosteniendo la tradición, impulsando la evolución

México es uno de los países con mayor diversidad panadera en el mundo. En este contexto, AB Mauri ha sido un habilitador de innovación: desde la optimización de procesos hasta el desarrollo de soluciones adaptadas a nuevas tendencias de consumo.

La empresa reafirma así su compromiso con la industria nacional, trabajando de la mano con panificadores, asociaciones y cámaras, para impulsar el crecimiento, profesionalización y sostenibilidad del sector.

A continuación, se muestran algunos datos que respaldan la presencia del pan en la cultura mexicana y el por qué la importancia de la elaboración del mismo con los mayores estándares de calidad:

Consumo per cápita anual : el promedio anual de pan consumido por persona en México es de aproximadamente 35.7 kg por año (2025) , mostrando una tendencia al alza frente a los años anteriores. Otras fuentes estiman el consumo per cápita entre 33 kg y 36 kg por año dependiendo de la metodología y el periodo analizado.

: el promedio anual de pan consumido por persona en México es de aproximadamente , mostrando una tendencia al alza frente a los años anteriores. Otras fuentes estiman el consumo per cápita entre dependiendo de la metodología y el periodo analizado. Preferencias de consumo : del total de pan consumido, aproximadamente 81 % corresponde a variedades de pan blanco (como bolillos, teleras y pan de caja) y 19 % a pan dulce y repostería . En análisis previos se estimó que entre 70 % y 75 % del consumo total es pan blanco , y el resto corresponde a pan dulce, galletas y pasteles.

: del total de pan consumido, aproximadamente (como bolillos, teleras y pan de caja) y . En análisis previos se estimó que , y el resto corresponde a pan dulce, galletas y pasteles. Relevancia económica del mercado : en 2024, el mercado de pan en México alcanzó aproximadamente 10 mil millones de dólares , con una proyección de crecimiento anual sostenido hacia el futuro.

: en 2024, el mercado de pan en México alcanzó aproximadamente , con una proyección de crecimiento anual sostenido hacia el futuro. Estructura de la industria: en el país operan más de 55,000 a 60,000 panaderías, siendo la mayoría micro y pequeñas empresas familiares que conforman el tejido productivo local del sector.

Acerca de AB Mauri

AB Mauri es una compañía global especializada en soluciones e ingredientes para panificación, con presencia en múltiples mercados internacionales. En México, opera como la casa matriz de marcas reconocidas que han acompañado por generaciones a la industria panadera, combinando tradición, innovación y estándares globales de calidad.