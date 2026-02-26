CINDIE llega a Whale TV en un ecosistema integrado

El servicio se ofrecerá a través del ecosistema de Whale TV como suscripción, canal gratuito y contenido bajo demanda

CINDIE, la principal plataforma de cine y televisión independiente en América Latina, ha anunciado su integración con Whale TV, llevando su amplio catálogo de contenidos a los televisores de la plataforma en toda la región. A partir de ahora, los usuarios de Whale TV podrán acceder a CINDIE de múltiples maneras: como servicio de suscripción a través de la app de CINDIE en Whale OS, y como canal gratuito con publicidad, CINDIE TV, disponible en Whale+, el servicio de streaming de la plataforma.

El canal CINDIE TV en Whale+ no solo ofrecerá una selección curada de títulos, sino que también incluirá opciones bajo demanda, brindando a los usuarios mayor flexibilidad y control sobre lo que desean ver, cuando lo deseen.

Simon Hunt, Head of Marketing de CINDIE, destacó la importancia de esta nueva colaboración: «Esta alianza con Whale TV representa un paso importante para CINDIE. Whale TV es un socio de gran escala con marcas reconocidas como Philips, lo que nos permite llevar nuestra propuesta de entretenimiento independiente a una audiencia aún más amplia. Trabajar con ellos y formar parte de su ecosistema nos brinda una oportunidad única de integrar todo nuestro contenido en una plataforma tecnológica de vanguardia. Esto no solo amplía nuestro alcance, sino que también fortalece nuestra misión de ofrecer entretenimiento de calidad a todos los latinoamericanos».

Por su parte, Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE, explicó la estrategia detrás de esta expansión: «CINDIE ha venido creciendo a un ritmo acelerado en la región, y esta integración con Whale TV es clave para continuar esa trayectoria. Nuestra estrategia está enfocada en fortalecer nuestra presencia en América Latina ofreciendo a los usuarios películas y series independientes que realmente conecten con sus intereses y valores. Asociarnos con Whale TV es fundamental para llegar a una audiencia aún más amplia, y estamos entusiasmados por ver los resultados de esta colaboración».

CINDIE es la principal plataforma de cine y televisión independiente en América Latina, que ofrece una amplia selección de películas, series y documentales de creadores independientes de la región y del mundo. Con la misión de apoyar y promover el talento emergente, CINDIE busca conectar a los creadores con una audiencia global apasionada por el cine y la televisión.

Whale TV es una plataforma global de entretenimiento que ofrece una amplia gama de contenidos bajo demanda a través de sus servicios Whale OS y Whale+. La plataforma está disponible en televisores inteligentes y dispositivos móviles, brindando acceso a una experiencia de streaming personalizada y de alta calidad.

Con esta nueva alianza, CINDIE continúa consolidando su posición como el principal referente del entretenimiento independiente en América Latina, llevando a Whale TV una propuesta única que abarca desde cine independiente hasta producciones originales y documentales.

Acerca de CINDIE

CINDIE es una plataforma de streaming dedicada al cine y series independientes, con presencia en múltiples países de América Latina. Su propuesta se basa en una curaduría editorial de alta calidad que reúne películas premiadas en festivales internacionales, cine de autor, series aclamadas internacionalmente y producciones independientes de todo el mundo. A través de distintos modelos de distribución —incluyendo SVOD, TVOD y canales FAST—, CINDIE busca ampliar el acceso al cine independiente y conectar a las audiencias con historias relevantes, diversas y contemporáneas.