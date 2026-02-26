Comunicae Noticias Noticias Mexicomex

Día Mundial del Pistache: radiografía nutricional de un fruto seco versátil

11 horas desde su publicación
por admin

American Pistachio Growers es una asociación comercial agrícola de carácter que representa a productores de pistache, procesadores y socios en California, Arizona, Texas y Nuevo México. Entre las actividades principales de la organización se encuentran aquellas relacionadas con la investigación sobre la nutrición del pistache, los asuntos gubernamentales, y el impulso del producto y el mercado. Una radiografía elaborada por la Dra. Arely Vergara para conocer su origen, aportes y formas de consumo diario

En el marco del Día Mundial del Pistache, la Dra. Arely Vergara Castañeda comparte una radiografía de este fruto seco reconocido por su color verde vibrante y su sabor delicado, así como por su perfil nutricional y su facilidad para integrarse a la alimentación diaria de las familias mexicanas.

Radiografía del pistache

¿Qué es? 
El pistache es la semilla de Pistacia vera L. y ha sido valorado desde la antigüedad por su sabor y uso gastronómico.  

¿Por qué es verde? 
Su color (de rosados, púrpura hasta un interior verde) se relaciona con compuestos naturales como antocianinas, clorofilas y carotenoides.  

¿Qué aporta? 
Por cada 100 g, aporta aprox. 562 kcal, 45 g de grasa, 20 g de proteína y 10 g de fibra. Además, contiene vitamina E, vitaminas del grupo B y minerales como potasio, fósforo, magnesio, cobre y manganeso; así como luteína, zeaxantina y polifenoles que actúan como antioxidantes naturales.

Datos importantes

  • Cáscara dura y clara que se abre de forma natural al madurar, dejando expuesta la semilla comestible. 
  • Semilla con tonos rosados o púrpuras en el exterior y un interior verde; la pigmentación se asocia a antocianinas, clorofilas y carotenoides. 
  • Los pistaches cultivados en EE. UU. destacan por su mayor tamaño y abundancia. 

Recomendación de consumo y usos en la dieta: 28 gramos al día, lo que equivale a 49 piezas, cantidad suficiente para aprovechar su aporte nutricional sin un exceso de calorías. 

Formas sencillas de incorporarlo

  • Como colación entre comidas. 
  • Añadido a ensaladas para aportar textura y sabor. 
  • Mezclado con yogur o fruta en el desayuno. 
  • Como ingrediente en platillos principales y salsas. 

De snack a alimento completo
Aunque durante mucho tiempo fue considerado principalmente una botana, hoy la ciencia lo reconoce como un alimento completo y saludable. Su combinación de fibra, proteína y grasas saludables puede contribuir a una mayor sensación de saciedad, lo que permite que se adapte tanto a planes de alimentación enfocados en control de peso como a patrones alimentarios orientados a salud cardiovascular, siempre bajo una guía profesional y un plan individualizado. 

Para conocer más, visitar su sitio web: American Pistachio Growers.

Seguir en Instagram a @pistachesamericanosmx y usar el #MomentoDePistachear para sumarse a la celebración.

Referencias

  1. FAO. (2022). FAOSTAT: Crops and livestock products – Pistachios, in shell. 
  2. USDA. (2020). FoodData Central – Nuts, pistachios. 
  3. Bulló, M. et al. (2015). Nutrition attributes and health effects of pistachio nuts. The British Journal of Nutrition, 113(Suppl 2), S79–S93. 
  4. Mandalari, G. et al. (2022). Pistachio Nuts (Pistacia vera L.): Production, Nutrients, Bioactives and Novel Health Effects. Plants, 11(1), 18. 
  5. USDA Foreign Agricultural Service. (24 de febrero de 2025). Production pistachios. 
  6. American Pistachio Growers. (2017). The Power of Pistachios.

Otras noticias de interés

Noticias de Interés