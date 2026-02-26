Unilever de México consolida liderazgo ESG en Consumo Masivo por quinto año consecutivo

La empresa implementa un modelo de negocio que hoy se traduce en metas ambientales medibles y avances industriales concretos en México. Este enfoque integra impacto social y gobernanza sólida, fortaleciendo la cadena de valor y la confianza en el sector

Unilever de México fue reconocida como la empresa con mejor reputación en el sector de Consumo Masivo en la 13.ª edición del ranking Merco ESG México, el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica. Merco México evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las compañías a partir de una metodología multiactor auditada por KPMG, haciendo que su monitoreo esté verificado de forma independiente a nivel mundial.

En esta edición 2026, el estudio se construyó con más de 46 mil encuestas, 26 fuentes de información y seis perspectivas distintas, integrando la visión de directivos, expertos, analistas, ciudadanía y métricas digitales.

«Liderar este ranking por cinco años seguidos en el sector de Consumo Masivo es una señal de consistencia y responsabilidad. Nos aseguramos de integrar el desempeño ambiental y una gobernanza sólida en cada decisión que tomamos en Unilever. Este liderazgo se construye con disciplina, metas claras y una forma de operar que genere valor hoy y en el largo plazo», dijo Mei Crespo, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Unilever de México.

Este enfoque se articula en cuatro prioridades estratégicas que orientan la agenda de sustentabilidad de Unilever: clima, naturaleza, plásticos e impacto social positivo. A partir de ellas se han definido objetivos con hojas de ruta específicas y mecanismos de seguimiento que aseguran disciplina y rendición de cuentas en todos los niveles de la organización.

Entre los avances que respaldan esta posición destacan que el 100 % de la energía eléctrica utilizada en sus operaciones proviene de fuentes renovables y que su planta de aerosoles en CIVAC, Morelos, se convirtió en la primera en Latinoamérica en alcanzar cero emisiones netas dentro de la compañía.

En materia social y de economía circular, el programa social de reciclaje inclusivo, «Enchúlame el Acopio», desarrollado junto con México Recicla, ha beneficiado a más de 46,000 personas desde 2019, fortaleciendo la infraestructura y profesionalización de centros de acopio en el Valle de México.

La compañía opera con estructuras sólidas de cumplimiento y un Código de Principios del Negocio que guía sus decisiones, respaldado por estándares claros de transparencia y ética empresarial. Este marco se fortalece con una agenda activa de Equidad, Diversidad e Inclusión: en México, el 55 % de su comité directivo está conformado por mujeres, impulsando entornos más representativos y con igualdad de oportunidades.

Con este reconocimiento, Unilever de México fortalece su liderazgo empresarial en el sector de Consumo Masivo y reafirma su compromiso de crecer con responsabilidad, generando valor sostenible para las personas, las comunidades y el entorno donde opera.