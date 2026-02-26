Regresa el Encuentro de Maquinaria y Proveeduría para el Sector Mueblero a Ciudad de México en mayo 2026

La Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera A.C. (AMPIMM), organismo dedicado a fortalecer, promover y conectar a las empresas de proveeduría del sector maderero y mueblero en México, anuncia la realización del Encuentro de Maquinaria y Proveeduría para el Sector Mueblero. El EMP se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo de 2026 en Centro Banamex, en la Ciudad de México

Con más de 23 años de experiencia impulsando el desarrollo de la industria, AMPIMM retoma su evento anual en la capital del país, consolidándolo como el único espacio en la ciudad especializado exclusivamente en la proveeduría para la industria del mueble y la transformación de la madera.

Un punto estratégico para hacer negocios

En un entorno cada vez más competitivo y en constante evolución, el EMP se posiciona como una plataforma estratégica donde fabricantes, diseñadores, arquitectos, distribuidores y compradores profesionales acceden directamente a proveedores confiables, innovación tecnológica y soluciones que generan resultados tangibles.

Más que una feria comercial, el evento está diseñado para facilitar conexiones de alto valor entre empresas y tomadores de decisión, fortaleciendo alianzas y detonando nuevas oportunidades de negocio en el mercado nacional e internacional.

Lo que distingue al EMP

Enfoque especializado: evento dedicado exclusivamente a la proveeduría del sector mueblero y maderero, asegurando contactos altamente relevantes.

exhibición de tecnologías, materiales y procesos que están transformando la industria. Confianza y trayectoria: respaldado por AMPIMM, organismo con amplia credibilidad y liderazgo en el sector.

Perfil del expositor

El EMP reunirá a empresas de:

Materias primas: madera, paneles, laminados, metal, aluminio, vidrio, mármol, superficies sólidas, acero inoxidable, pinturas, barnices, lacas y adhesivos.

Convocatoria abierta

La convocatoria para expositores continúa abierta. Las empresas interesadas en fortalecer su posicionamiento, ampliar su red comercial y presentar sus innovaciones ante el mercado mexicano podrán asegurar su espacio con anticipación.

Con este regreso a la capital del país, AMPIMM reafirma su compromiso de impulsar la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la industria maderera y mueblera en México.

Para más detalles, visitar el sitio del evento: https://www.ampimm.org/emp.