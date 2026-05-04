El Autotransporte en México mantiene rezago en liderazgo femenino, pese a su impacto en la competitividad del sector

El autotransporte sigue siendo de los más rezagados en representación femenina, afirma el Foro de Mujeres Líderes del Autotransporte. El autotransporte mantiene baja participación femenina en la toma de decisiones estratégicas. Ante el entorno, resulta primordial contar con liderazgos diversos

A pesar de su papel clave en la economía mexicana, el sector del autotransporte continúa siendo uno de los más rezagados en términos de representación femenina en posiciones de liderazgo, una situación que, de acuerdo con especialistas, impacta directamente en su capacidad de innovación y competitividad.

Mientras otras industrias han avanzado en la incorporación de mujeres en niveles directivos, el autotransporte mantiene una baja participación femenina en la toma de decisiones estratégicas, particularmente en áreas como operaciones, logística y dirección general.

Este rezago contrasta con tendencias globales que demuestran que las empresas con mayor diversidad en sus equipos directivos tienden a tener mejores resultados financieros, mayor capacidad de innovación y una mejor gestión del riesgo.

«La falta de diversidad en la toma de decisiones no solo es un tema de equidad, es un factor que limita el crecimiento del sector. La industria necesita nuevas perspectivas para responder a los retos actuales», afirmó Claudia Sánchez, representante de Mujeres Líderes del Autotransporte.

En un entorno marcado por la transformación digital, la presión en las cadenas de suministro y el crecimiento del comercio internacional, contar con liderazgos diversos se vuelve un elemento estratégico.

Sin embargo, la presencia femenina en posiciones de alta dirección dentro del autotransporte sigue siendo significativamente menor en comparación con otros sectores económicos.

Ante este escenario, el 3er Foro de Mujeres Líderes del Autotransporte busca impulsar un cambio estructural en la industria, promoviendo la visibilidad, formación y conexión de mujeres en posiciones clave.

Como parte de esta edición, se desarrollarán talleres enfocados en liderazgo, negociación, toma de decisiones y desarrollo profesional, con el objetivo de fortalecer el papel de las mujeres dentro del sector.

«El futuro del autotransporte no solo depende de infraestructura o tecnología, sino del talento que lidera su evolución. Invertir en liderazgo femenino es invertir en la competitividad del sector», añadió Arlette Casco, «Trailer Girl».

Acerca de esto, el Foro reunirá a representantes de empresas, especialistas y líderes de la industria para generar propuestas que impulsen una mayor participación femenina en todos los niveles del autotransporte.