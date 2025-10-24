Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo: TENA reconoce la importancia del bienestar de quienes cuidan

De acuerdo con datos de TENA, los cuidadores destinan en promedio 14.2 horas semanales a actividades como acompañar a citas médicas, administrar tratamientos o realizar tareas domésticas

Cuidar de otros es una labor esencial que en algún momento de la vida todas las personas podrían necesitar. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimaba que más de 2 mil 100 millones de personas en el mundo requerían cuidados, y prevé que esta cifra aumente a 2 mil 300 millones para 2030.

Con el objetivo de visibilizar la importancia de esta tarea, en 2024 la ONU declaró el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, una fecha para reconocer la dedicación física y emocional de millones de cuidadores —familiares o profesionales— y para destacar también su bienestar.

De acuerdo con datos de TENA, marca líder en el cuidado de la incontinencia urinaria, el 70% de los cuidadores son mujeres y el 30% hombres, que en su mayoría atienden a mujeres de entre 66 y 85 años. Estas personas realizan en promedio seis actividades diferentes cada día, que suman alrededor de 14.2 horas semanales. Entre ellas se incluyen cuidados directos —como alimentar, bañar, acompañar a citas médicas o administrar tratamientos— y labores domésticas, como cocinar o limpiar.

Más allá del esfuerzo físico, los cuidadores enfrentan grandes desafíos emocionales. La exigencia de estar siempre disponibles puede provocar cansancio, frustración o incluso descuido del propio bienestar. Así lo relata Carlos Seoane, periodista y consultor, en entrevista con Tere Díaz para el podcast «Con TENA… sigo siendo yo». Seoane, quien cuidó a sus padres y actualmente cuida a su esposa, paciente con cáncer, reflexiona:

«Hay que alimentarse, dormir, distraerse, leer, escribir… y tener muchas herramientas para mantenerse fuerte. El desgaste es innegable. Llega un punto donde es necesario aceptar que uno no es invulnerable y que también requiere cuidado y ser visto».

Conscientes de esta realidad, TENA promueve el bienestar integral de quienes cuidan. A través de su Guía de Cuidadores, la marca comparte algunas recomendaciones para acompañar a las personas en este rol:

Reservar tiempo para sí mismas y convertir el autocuidado en un hábito.

Encontrar una actividad personal o pasatiempo que genere placer.

Realizar ejercicio con frecuencia para mantenerse relajadas y con energía.

Llevar un diario para organizar pensamientos y reconocer emociones.

Practicar técnicas de relajación y cuidar la respiración.

Recordar que cuidarse no es egoísmo, sino una forma de cuidar mejor a otros.

«Hoy y siempre reconocemos a los cuidadores que todos los días brindan lo mejor de sí mismos para sus seres queridos. No están solos. Desde TENA trabajamos para ofrecerles productos que faciliten su labor y recursos que los acompañen en su día a día», afirma Daniel Camou, Product Manager de TENA.

En tena.com.mx y a través del Círculo TENA, los cuidadores pueden acceder a información confiable, consejos prácticos y herramientas validadas por expertos. Porque cuidar es un acto de amor, y quienes cuidan también merecen ser cuidados.



