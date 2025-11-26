De la mano de Grupo Modelo, el Centro Regional de Seguridad Hídrica y empresas, estudiantes y startups conquistan la final de INNODROP

INNODROP celebró su gran final con 10 proyectos finalistas de más de 170 propuestas, premiando innovaciones universitarias y de startups para fortalecer la seguridad hídrica en México

La gran final de INNODROP, Incubadora impulsada por el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO (CERSHI) y Grupo Modelo, que en esta tercera edición, cuenta con Grupo Herdez y Niagara México como nuevos aliados, reunió a estudiantes universitarios y startups que presentaron sus propuestas innovadoras para generar comunidades resilientes ante la escasez de agua y favorecer ecosistemas más sanos.

De entre más de 170 propuestas, solo 5 equipos de universitarios y 5 startups avanzaron a la Gran Final. Los emprendedores presentaron soluciones tecnológicas, científicas y sociales de vanguardia para alcanzar un México con seguridad hídrica.

Los ganadores de esta tercera edición en la categoría de universitarios, y que recibieron un capital semilla de 140 mil, 100 mil y 80 mil pesos, respectivamente, y el acceso a un programa de incubación, fueron:

Primer lugar para Bluechar, electrodos de biochar, un carbón vegetal orgánico derivado de sargazo, para el tratamiento de aguas textiles a través de procesos electroquímicos.

Segundo lugar para Neutrayote, sistema que trata y revaloriza el nejayote de las tortillas para reducir el uso de agua en un 50 %.

Tercer lugar para Nanobiotec, nanocápsulas de ZnO para remover el petróleo crudo y tratar agua contaminada sin generar residuos tóxicos.

Por su parte, en la categoría de startup, los equipos ganadores fueron Celeste, una plataforma de IA financiera que ayuda a cuantificar el costo de riesgos hídricos, identificar proyectos de mitigación y escalar impacto sostenible a nivel de cuencas; y Matter of Trust, una iniciativa que reutiliza pelo reciclado para descontaminar agua, regenerar suelos y fortalecer comunidades agrícolas y pesqueras.

Estos emprendimientos tendrán la oportunidad de implementar sus proyectos con el apoyo de las instituciones organizadoras y una red de contactos clave en el sector hídrico. Este año se otorgó también el Premio del Público al equipo con el mayor apoyo en redes sociales a su propuesta de solución. Con casi la mitad de las 10,000 interacciones alcanzadas, el reconocimiento se lo llevó Puribag, una bolsa biodegradable que, al disolverse y recibir luz solar, purifica el agua.

El evento contó con la participación de destacados líderes en sostenibilidad y seguridad hídrica. El doctor Fernando J. González Villarreal, director general del CERSHI UNESCO, subrayó que «los retos hídricos que enfrenta México y el mundo requieren de soluciones creativas que solo pueden construirse cuando la academia, la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad trabajan de manera conjunta».

Por su parte, Soqui Calderón, directora de Sustentabilidad de Grupo Modelo, apuntó que «en Grupo Modelo estamos comprometidos con la seguridad hídrica y el impacto positivo en las comunidades donde operamos, en este contexto, espacios como INNODROP nos permiten reforzar el impulso a la innovación y la sustentabilidad a través del talento y el emprendimiento».

Por su parte, Andrea Amozurrutia de Grupo Herdez recalcó que «en Grupo Herdez, estamos convencidos de que la seguridad hídrica es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso, nos sumamos a INNODROP, pues la colaboración entre sectores, junto con talento joven, nos permite generar innovaciones para enfrentar los desafíos hídricos de México». Además, Luis Julián Hernández de Niagara México reiteró que «en Niagara México, creemos que la innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Iniciativas como INNODROP demuestran que el talento joven puede transformar los desafíos y retos del agua en oportunidades reales y de bienestar para las comunidades».

Finalmente, Eduardo Vega, coordinador de Sustentabilidad de la UNAM, recordó que «una de las misiones sustantivas de la UNAM es contribuir a la solución de los desafíos nacionales y, sin duda alguna, iniciativas como INNODROP nos permiten alcanzar este objetivo con creatividad y talento joven».

Acerca de Grupo Modelo

Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México y es parte de Anheuser-Busch InBev, compañía cervecera líder a nivel global. Actualmente cuenta con 17 marcas nacionales, entre las cuales destacan Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Model0%, Pacífico y Victoria.

Acerca del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO (CERSHI)

CERSHI es un centro de investigación especializado bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación cuya misión es establecer alianzas estratégicas con gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil para atender los principales desafíos en materia hídrica que enfrenta la región de América Latina y el Caribe. Fundado en 2018, el CERSHI cuenta con una amplia gama de iniciativas, como la organización de INNODROP. Incubadora de talento hídrico, la impartición de cursos y asesorías especializadas a instituciones públicas y privadas en materia de riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos extremos y gestión inteligente del agua, entre otras.

Acerca de Grupo Herdez

Con más de un siglo de historia, Grupo Herdez es un digno representante de la gastronomía mexicana a nivel global. Desde 1914, ha llevado a las familias mexicanas y al mundo lo mejor de su cocina, construyendo un legado de sabor e innovación. La empresa es líder en el sector de alimentos procesados y un actor clave en la categoría de helados en México. Su portafolio excepcional de más de 1,500 productos, bajo marcas como Herdez®, Doña María®, Del Fuerte®, Barilla®, McCormick®, y muchas más, ofrece soluciones prácticas y deliciosas para los distintos estilos de vida de sus consumidores. Grupo Herdez opera con una sólida infraestructura que incluye 15 plantas de producción, 29 centros de distribución y más de 550 puntos de venta, impulsados por el talento de más de 12,000 colaboradores. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y su visión de sostenibilidad se alinea con los 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Además, a través de su participación en MegaMex Foods, es líder en la categoría de guacamole y otros alimentos mexicanos en Estados Unidos. Para más información, se puede visitar www.grupoherdez.com.mx o seguir sus redes sociales en LinkedIn e Instagram.

Acerca de Niagara México

Niagara Bottling, LLC es una empresa familiar fundada en 1963. Con sede en Diamond Bar, California, Niagara opera plantas embotelladoras en todo Estados Unidos, México, Australia y Reino Unido. Como fabricante líder de bebidas, Niagara Bottling trabaja en estrecha colaboración con algunos de los minoristas, supermercados, clubes y tiendas de conveniencia más grandes de todo el país. Más información en www.niagarawater.com.



