Acura impulsa su evolución acústica con tecnología Bang & Olufsen

Acura impulsa su evolución acústica con la integración del sistema de audio premium Bang & Olufsen, ofreciendo una experiencia sonora tridimensional e inmersiva. MDX y ADX integran este sistema con configuraciones de hasta 31 bocinas, ofreciendo una experiencia acústica superior en toda la cabina

Acura continúa redefiniendo el segmento premium a través de su ingeniería de precisión, no solo en el desempeño, sino también en la experiencia a bordo. Como parte de esta evolución, la marca de performance ha perfeccionado su propuesta de audio premium para ofrecer a los pasajeros una experiencia verdaderamente inmersiva, integrando las tecnologías avanzadas de Bang & Olufsen, una de las firmas más reconocidas en el mundo del sonido de alta fidelidad.

La colaboración entre Acura y Bang & Olufsen marca un punto clave en la evolución acústica de la marca, al introducir sistemas diseñados para transformar la cabina en un entorno tridimensional comparable al de una sala de conciertos o una experiencia cinematográfica. Esto es posible gracias a la tecnología 3D Sound Control, que envuelve a los ocupantes en un paisaje auditivo preciso, profundo y envolvente.

A ello se suma la innovadora función Beosonic, que permite personalizar el perfil sonoro de forma intuitiva, ajustándolo entre cuatro atmósferas: brillante, cálido, relajante y enérgico, para adaptarse a distintos gustos y momentos de conducción.

Los modelos que cuentan con este sistema son MDX y ADX. En MDX, la versión Advance integra un sistema de audio Bang & Olufsen con 19 bocinas de fibra de carbono, incluidas 4 ubicadas en el techo, que logran una distribución sonora envolvente y equilibrada. La versión Type S eleva la experiencia a un nivel superior con el sistema más avanzado desarrollado por Acura hasta la fecha: 31 bocinas, de las cuales 12 se encuentran en el techo. Por su parte, Acura ADX incorpora un sistema con 15 bocinas, que garantiza una calidad de sonido excepcional en toda la cabina.

Asimismo, cuenta con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto para una experiencia de conectividad práctica.

Todos los modelos de Acura cuentan con Control Activo de Ruidos (ANC) y Control Activo de Sonido (ASC), tecnologías que ayudan a reducir el ruido no deseado dentro de la cabina para disfrutar de un ambiente más silencioso y agradable. Asimismo, Acura ha trabajado en optimizar los revestimientos y aislantes para elevar la insonorización del vehículo y maximizar el confort de los ocupantes.

La integración del sistema de audio Bang & Olufsen desarrollado exclusivamente para Acura está pensado para integrarse armónicamente con el diseño sofisticado de cada modelo, ofreciendo una calidad acústica superior. Su estética refleja la atención al detalle de la marca, incorporándose de manera elegante al interior y alineándose con el lujo y la identidad distintiva de la marca de performance.



Source: Mexicomex Comunicae