Danfoss realiza estudio sobre compresores de CO2 que reducen la vibración

El informe técnico revela una reducción promedio del 83 % en la vibración y refuerza la eficiencia, la confiabilidad y la viabilidad del CO₂ en supermercados

Danfoss acaba de publicar un nuevo informe técnico que destaca importantes avances en la aplicación de sistemas de refrigeración con CO₂ en el sector de la alimentación. El estudio demuestra cómo los compresores BOCK® de la compañía reducen significativamente la vibración en sistemas transcríticos, contribuyendo a una mayor eficiencia energética, confiabilidad operativa y seguridad, factores esenciales para ampliar la adopción de refrigerantes naturales en el sector.

El CO₂ se está consolidando como una de las principales alternativas a los refrigerantes sintéticos, impulsado por las regulaciones ambientales globales y la búsqueda de soluciones con bajo impacto climático. Sin embargo, los desafíos técnicos, como la vibración en los sistemas de refrigeración, aún representan barreras para su implementación a gran escala.

Según el estudio realizado en un supermercado de Estados Unidos durante la modernización de un sistema, los compresores BOCK® HGX mostraron reducciones de vibración que oscilaron entre el 48,3 % y el 97,7 %, con un promedio del 83 % en diferentes condiciones de funcionamiento.

Las vibraciones excesivas en los sistemas de refrigeración pueden dañar las tuberías, los bastidores y los componentes estructurales, además de comprometer la eficiencia del ciclo de compresión y aumentar el consumo de energía. Al mitigar estos efectos, los compresores contribuyen directamente a una mayor vida útil de los equipos y a un mejor rendimiento energético.

Además, las pruebas demostraron una reducción significativa del ruido y una mayor estabilidad del sistema, creando un entorno más seguro y confortable para los equipos de mantenimiento.

Chris Brown, gerente de ingeniería de aplicaciones de Danfoss, expresó que «estos resultados de las pruebas alientan a Danfoss, demuestran las ventajas operativas y de sostenibilidad de los compresores BOCK en sistemas de refrigeración con CO₂, y agregó que «los compresores BOCK HGX ofrecen mejoras en la eficiencia energética y beneficios ambientales de forma segura y confiable, eliminando una barrera crítica para la adopción de CO₂ en el sector».

Avance estratégico para la refrigeración sostenible

Con una amplia experiencia global en tecnologías de CO₂, Danfoss lidera la transición hacia sistemas más sostenibles en el sector de la alimentación. La compañía ya cuenta con miles de instalaciones en todo el mundo, demostrando que el CO₂ es una solución eficiente y viable para supermercados de diferentes tamaños.

Los compresores BOCK® forman parte de esta gama de productos, ofreciendo alta confiabilidad, un amplio rango de funcionamiento y eficiencia energética, en línea con los requisitos de sostenibilidad y la reducción de emisiones. Estas soluciones destacan por su alta eficiencia y desempeño en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, contribuyendo a sistemas más sustentables y energéticamente optimizados; además fortalecen la transición de la industria hacia soluciones de refrigeración más seguras, robustas y preparadas para el futuro.

Al reducir la vibración, uno de los principales retos técnicos de la tecnología, la solución contribuye directamente a acelerar la adopción de sistemas con refrigerantes naturales, apoyando al sector en su camino hacia la descarbonización.

Acceder al estudio completo para más información técnica en https://assets.danfoss.com/documents/580842/BE554852453597pt-BR0101.pdf.