Rexona All Body Deo, la opción ideal en la temporada de calor

Rexona evoluciona y ofrece mayor protección contra el sudor y el mal olor en diversas zonas del cuerpo: «bubis», espalda, pies, glúteos y muslos, entre otros

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de marzo a mayo de 2026 se prevén temperaturas máximas de hasta 3ºC a 4ºC por arriba del promedio climatológico, siendo mayo el mes con mayor número de días de calor extremo.

Con el calor el cuerpo empieza a sudar como un mecanismo natural para regular su temperatura. Sin embargo, este proceso también llega a generar acumulación de sudor en distintas zonas, creando un entorno que favorece el crecimiento de bacterias y, con ello, el mal olor.

El olor corporal no se genera únicamente en una zona específica, puede presentarse en distintas áreas como muslos, pliegues, espalda, pecho y debajo de los senos… intensificándose durante la época de calor.

¿Cómo prepararse para la temporada de calor?

Cuando el calor aumenta, la forma en la que se cuida el cuerpo también tiene que cambiar. Algunas de las recomendaciones para prepararse para la temporada de calor incluyen:

Elegir telas como el lino o algodón: optar por tejidos naturales como estos permite que la piel respire mejor y ayuda a absorber la humedad muchísimo más. Usar tonos claros: la ropa en tonos neutros o claros brinda mayor frescura, circulación del aire y reduce la sensación térmica. Mantener una rutina: tener una rutina de higiene es fundamental durante la temporada de calor, especialmente en aquellas zonas del cuerpo donde se acumula el sudor y el mal olor.

Además de esas recomendaciones, el desodorante Rexona All Body Deo es el aliado perfecto, ya que ofrece una protección en todo el cuerpo hasta por 72 horas, ayudando a neutralizar el mal olor en mujeres y hombres.

Este portafolio está disponible en distintos formatos y fragancias para diferentes necesidades:

Aerosol: aplicación rápida y ligera, ideal para espalda, pecho, rodillas, brindando frescura inmediata sin sensación pegajosa.

Crema: textura suave para zonas delicadas como pliegues y debajo de los senos, asegurando protección sin irritación.

Barra: aplicación precisa y controlada para muslos, pliegues y áreas de mayor fricción, proporciona protección duradera sin residuos.

Fragancias para mujeres: «Wild Rose» y «Fresh Citrus».

Fragancias para hombres: «Ocean Rush» y «Active Fresh».

«Las necesidades del cuerpo constantemente están cambiando. En temporada de calor las personas adaptan sus rutinas de cuidado para mantener la frescura y comodidad a pesar del movimiento, estrés o altas temperaturas. Rexona All Body Deo es la opción ideal para quienes desean sentirse protegidos, más allá de las axilas, durante todo el día», destaca Thalía Reyes, directora de Marketing para Desodorantes en Unilever México.

#RexonaNuncaTeAbandona

IG: @rexonamx