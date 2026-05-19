Tecmilenio destaca la importancia de medir el bienestar laboral en las organizaciones

Invertir en bienestar integral permite fortalecer el desempeño organizacional y la productividad: Tecmilenio. Empresas que crean espacios de trabajo con propósito fortalecen no solo la satisfacción de sus equipos, sino también su creatividad y compromiso a largo plazo

El bienestar laboral se ha convertido en uno de los principales diferenciadores entre organizaciones que solo operan y aquellas que construyen una cultura de apoyo real a sus colaboradores. Hablar de bienestar ya no es una aspiración ni un beneficio accesorio: es una variable estratégica que impacta directamente en la salud, la motivación y el compromiso de las personas. ¿Las empresas miden su bienestar o solo reaccionan cuando aparecen señales claras de desgaste? Estudios sobre bienestar integral en el trabajo, como los publicados por Harvard Business Review (2024), coinciden en que atender de manera sistemática las dimensiones física, emocional y social del entorno laboral se traduce en mejores resultados sostenidos.

Julio Peña, vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio, subraya que invertir en bienestar integral permite fortalecer el desempeño organizacional sin poner en riesgo a las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), el bienestar laboral influye de forma directa tanto en la productividad como en la salud de los colaboradores, lo que obliga a replantear cómo se diseñan los entornos y las dinámicas de trabajo. Desde esta perspectiva, el bienestar no puede abordarse mediante acciones aisladas, sino como un sistema que atraviesa la cultura organizacional, el liderazgo y los procesos cotidianos.

Esta visión se conecta con investigaciones recientes presentadas por Tecmilenio en distintos espacios académicos y editoriales, donde se ha enfatizado la importancia de contar con evidencia para comprender cómo se vive el bienestar en diversos contextos laborales. El mensaje que emerge es consistente: cuando el bienestar se gestiona con datos y criterios organizacionales claros, deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una ventaja competitiva concreta.

En el episodio 3 de Inspiring People, con Marcela Cendejas, directora de Ingeniería y General Manager de Honeywell, la conversación profundiza en cómo las experiencias individuales y las prácticas diarias moldean la percepción de bienestar en el trabajo. Cendejas plantea que el bienestar no debe entenderse como un complemento agradable, sino como un componente esencial que sostiene la calidad de vida y la productividad. Esta mirada interpela a líderes y organizaciones a revisar si sus iniciativas realmente responden a las necesidades de quienes sostienen la operación o si se quedan en programas bien intencionados, pero superficiales.

Más allá de definiciones, la invitada destaca que construir ambientes laborales saludables implica escuchar de manera activa, reconocer la diversidad de experiencias y asumir que el bienestar es un proceso dinámico. Desde ahí, se vuelve evidente que las empresas que crean espacios de trabajo con propósito fortalecen no solo la satisfacción de sus equipos, sino también su creatividad y compromiso a largo plazo.

El bienestar laboral se vuelve verdaderamente estratégico cuando se integra a la operación diaria y se evalúa mediante indicadores como clima organizacional, compromiso, rotación e innovación. ¿Está la empresa preparada para dar ese paso? Desde el enfoque educativo de Tecmilenio, el bienestar deja de ser discurso y se convierte en una práctica medible que fortalece a las personas y, con ellas, a las organizaciones.