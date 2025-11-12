Danfoss participa en el XXIX seminario IIAR Latam, en Cali 2025

Danfoss hablará en el programa académico de la baja carga de amoniaco como estrategia de control de flujo de refrigerantes. IIAR-ACAIRE firme a su visión de crear un mundo mejor mediante el uso seguro y sostenible de refrigerantes naturales

El International Institute of All Natural Refrigeration (IIAR) y la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (ACAIRE), llevarán a cabo el XXIX Seminario Internacional IIAR de Refrigeración Natural para Latinoamérica los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en Cali, Colombia.

Este evento reunirá a los profesionales, empresas y marcas más relevantes relacionadas con los refrigerantes naturales. El amoníaco (R-717), dióxido de carbono (R-744) y los hidrocarburos (HC) son clave para la reducción del impacto ambiental, el cumplimiento de regulaciones ambientales y ahorros financieros. La misión de la IIAR es brindar apoyo, educación y estándares para el beneficio de la comunidad global en el diseño, la instalación y la operación segura y sostenible de amoníaco y otros sistemas refrigerantes naturales.

Danfoss, fiel a su programa de sustentabilidad y de energías verdes amigables con el medio ambiente, expondrá sus soluciones en esa materia a través de su experto Camilo Castillo Saldívar, quien hablará el 13 de noviembre a las 17:45hrs., sobre la baja carga de amoniaco como estrategia de control de flujo de refrigerantes. Un tema pertinente ante el aumento de los precios en un momento en que los usuarios buscan una alta eficiencia energética, sin descuidar el confort con un control preciso de la temperatura y la humedad, así como flexibilidad en la modulación de las unidades interiores individuales para proporcionar la refrigeración y/o calefacción. Danfoss promueve el uso de refrigerantes naturales y prácticas sostenibles en la industria de la refrigeración, los visitantes podrán conocer sus soluciones en el área de exhibición.

Desde 1971, la IIAR tiene el objetivo de «promover la educación, la información y las normas para el uso adecuado y seguro del amoníaco como refrigerante», para 1972, contaba con 48 empresas miembros y hoy su membresía ha crecido a más de 3,000 miembros de más de 30 países. Ha consolidado su posición como creador de códigos de la industria al convertirse en un desarrollador de normas acreditado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI). El primer estándar del IIAR (IIAR-2) se aprobó en 1974.

En 1994, el IIAR publicó las Directrices de PSM, que sirvieron de punto de partida para que sus miembros crearan programas de PSM que les permitieran cumplir con las nuevas regulaciones forma rápida y eficaz. La ACAIRE por su parte, representa a los profesionales del sector en Colombia, promoviendo el desarrollo y la sostenibilidad de la industria.



Source: Mexicomex Comunicae