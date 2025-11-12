NetApp y la Fundación 49ers lanzan una alianza para la educación en ciencia de datos

La iniciativa plurianual tiene como objetivo capacitar a los estudiantes con aprendizaje tecnológico práctico en el Levi’s® Stadium

NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa líder en Infraestructura de Datos Inteligente, y la Fundación 49ers, la mayor fundación vinculada a un equipo de la NFL, anunciaron una colaboración plurianual destinada a ofrecer formación en ciencia de datos a estudiantes de secundaria del área de la Bahía de San Francisco. A través del conjunto de lecciones «49ers EDU Data Analysis Lessons», ambas organizaciones buscan inspirar y preparar a la próxima generación de líderes tecnológicos, brindándoles habilidades fundamentales en análisis de datos y una visión real sobre las oportunidades profesionales dentro del sector tecnológico.

La alianza aprovechará el entorno del Levi’s® Stadium para ofrecer experiencias educativas inmersivas que combinen el aprendizaje teórico con la aplicación práctica. Esta colaboración se integra en el programa 49ers EDU STEAM, reconocido por haber formado a más de medio millón de estudiantes mediante programas presenciales y digitales. Los educadores de 49ers EDU serán los encargados de impartir las lecciones, mientras que voluntarios de NetApp acompañarán a los estudiantes para ayudarlos a explorar trayectorias profesionales en tecnología, inteligencia artificial y gestión de datos.

«NetApp se compromete a ampliar el acceso a la educación en materia de datos e inteligencia artificial», afirmó George Kurian, director ejecutivo de NetApp. «La colaboración con la Fundación 49ers permitirá que los estudiantes adquieran experiencia práctica y habilidades esenciales para prosperar en un mundo definido por los datos. Se busca inspirar a la próxima generación de innovadores tecnológicos mediante oportunidades reales de aprendizaje y análisis».

El programa de lecciones cubrirá temas como almacenamiento y seguridad de datos, optimización del rendimiento, uso de la nube e integración de datos en contextos reales, incluidos los procesos operativos durante los días de partido en el Levi’s® Stadium. De este modo, los estudiantes podrán comprender cómo la gestión y el análisis de datos influyen directamente en el rendimiento deportivo, la logística y la experiencia de los aficionados.

«Después de celebrar el décimo aniversario de 49ers EDU, hay asociación con NetApp para integrar la ciencia de datos en los programas educativos utilizando sus tecnologías más avanzadas», señaló Justin Prettyman, vicepresidente de Filantropía y director ejecutivo de la Fundación 49ers. «El compromiso de NetApp con el desarrollo de la próxima generación de profesionales tecnológicos los convierte en un aliado ideal para la misión de inspirar y educar a los líderes del futuro».

Por su parte, Costa Kladianos, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de los 49ers, destacó: «Al estar en el corazón de Silicon Valley, existe la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones cómo el deporte y la tecnología están profundamente conectados. Gracias a NetApp se puede recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos que hacen posible la experiencia de clase mundial que viven los aficionados en el Levi’s® Stadium».

Durante el evento NetApp INSIGHT 2025, celebrado en Las Vegas, la Fundación 49ers fue reconocida con el NetApp Customer Social Impact Award por su liderazgo e impacto educativo en el ámbito de la ciencia de datos, reafirmando su compromiso conjunto con la innovación y la formación de talento joven en tecnología.



