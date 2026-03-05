Danfoss da a conocer su desempeño financiero fortalecido con flujo de caja récord

Ejecución disciplinada e implementación de la nueva estrategia LEAP 2030, generando impacto en todos los segmentos

«En 2025, mejoramos el desempeño financiero trimestre a trimestre, alcanzando un flujo de caja récord. Danfoss se siente orgulloso de la ejecución disciplinada demostrada por los equipos globales en este entorno volátil. También me complace ver cómo la nueva estrategia LEAP 2030 y el modelo operativo descentralizado ya están generando impacto. Los logros y resiliencia en 2025 son resultado de la dedicación continua de los equipos altamente comprometidos en todo el mundo», dijo Kim Fausing, presidente y CEO de Danfoss.

Durante 2025, el crecimiento de Danfoss mejoró significativamente, alcanzando un 9 % en el segundo semestre. Las ventas totales llegaron a EUR 9.4 mil millones, con un crecimiento orgánico del 3 %. El tipo de cambio del dólar estadounidense impactó negativamente las ventas totales en -3 %. No obstante, la huella de manufactura regionalizada limitó el impacto en el margen EBITDA, logrando un margen EBITDA operativo mejorado de 0.4 puntos porcentuales hasta 12.9 % y alcanzando EUR 1,213 millones. El flujo de caja llegó a un récord de EUR 734 millones. Junto con un balance sólido, Danfoss está posicionado para continuar invirtiendo en el negocio y apoyar el crecimiento tanto orgánico como inorgánico.

Desempeño regional

Asia: mejoró a lo largo del año, impulsada por China con un crecimiento del 13 %.

mejoró a lo largo del año, impulsada por China con un crecimiento del 13 %. Europa: su recuperación fue menos pronunciada, cerrando el año con -2 %.

su recuperación fue menos pronunciada, cerrando el año con -2 %. Norteamérica: Danfoss Climate Solutions registró 26 % de crecimiento orgánico, impulsado por la demanda de centros de datos. Danfoss Power Solutions también se benefició del sector de centros de datos, aunque fue contrarrestado por la desaceleración del mercado agrícola, resultando en una caída del 2 %.

En el desempeño por segmentos, Danfoss Climate Solutions se mostró sólido y resiliente, respaldado por eficiencia energética, electrificación y centros de datos. Danfoss Power Electronics and Drives presentó un desempeño robusto, especialmente en el negocio de Drives. Y Danfoss Power Solutions regresó al crecimiento en el segundo semestre, impulsado por centros de datos, aunque afectado por baja demanda agrícola.

En 2025, Danfoss continúa escalando el negocio en centros de datos, colaborando con hyperscalers, operadores de colocación y proveedores de chips en todas las regiones. Las ventas globales en centros de datos representaron aproximadamente el 7 % de las ventas totales, casi duplicándose año contra año. Las tecnologías innovadoras y sostenibles para centros de datos con enfriamiento por aire y líquido continúan siendo una de las principales oportunidades de alto crecimiento.

«Con un balance sólido y flujo de caja récord, Danfoss está bien posicionado para continuar invirtiendo, impulsar crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Las megatendencias globales siguen generando oportunidades significativas para Danfoss, y nunca han sido más relevantes gracias al amplio portafolio y presencia global. Seguimos fortaleciendo las alianzas con clientes y estamos bien posicionados para el futuro», afirmó Kim Fausing.

Liderando con el portafolio más amplio

Danfoss invirtió para ofrecer el portafolio más amplio de tecnologías y soluciones innovadoras, sostenibles y competitivas en las industrias donde participa. En línea con la estrategia LEAP 2030, las inversiones en I+D aumentaron a 5.3 % de las ventas.

Durante 2025, Danfoss Power Solutions adquirió Hydro Holding, fabricante de conexiones hidráulicas, fortaleciendo su posición en conducción de fluidos para hidráulica móvil e industrial y centros de datos. En Power Electronics and Drives, se inició el proceso para encontrar el mejor propietario futuro para el negocio de Electrificación Automotriz, reclasificado como operaciones discontinuadas.

Fortalecimiento de la huella regional

Con un CAPEX de EUR 342 millones, se amplía la huella industrial en América, Europa y Asia para servir mejor a los clientes, aumentar competitividad y resiliencia. También, la compañía expandió la capacidad en sus Application Development Centers (ADCs) y laboratorios, donde los clientes experimentan las tecnologías Danfoss dentro de sus propias aplicaciones.

Infraestructura digital robusta

En Danfoss se continúa capturando beneficios de la inversión en infraestructura digital, datos limpios y procesos automatizados. Hoy, el 75 % de las órdenes de clientes se reciben y gestionan digitalmente, con mayor potencial mediante el despliegue de inteligencia artificial.

Sostenibilidad como motor de competitividad

La sostenibilidad está integrada en la estrategia LEAP 2030. En 2025, cinco años antes de lo previsto, se alcanzó el objetivo validado por SBTi de reducir las emisiones propias (alcance 1 y 2) en 46.2 % hacia 2030. Solo en 2025, Danfoss redujo las emisiones en 33 %. Se reafirma su compromiso con la descarbonización mediante un objetivo actualizado de corto plazo validado por SBTi, un nuevo objetivo de largo plazo para alcanzar emisiones netas cero en toda la cadena de valor para 2050, y las mejoras en calificaciones EcoVadis y CDP.

Perspectiva 2026

Danfoss mantiene la ambición de expandir o mantener su participación de mercado con ventas estimadas por EUR 9.1–10.6 mil millones. Un mayor margen EBITDA operativo esperado de entre 12.8–14.3 % y el compromiso firme con la descarbonización competitiva de operaciones globales para 2030.

Cifras clave 2025