AMECH aportó más de 200 mil empleos formales en México en 2025

La institución detalló que estos empleos fueron principalmente para los sectores de servicio, comercio e industrias de la transformación

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) dio a conocer que, durante 2025, sus empresas asociadas contribuyeron con más 2 mil millones de pesos en impuestos y generaron más de 200 mil empleos formales, consolidando su papel de impulsar la formalidad laboral en el país.

La Asociación reveló que el sueldo promedio mensual de los trabajadores especializados contratados a través de empresas afiliadas fue de 18 mil pesos, un salario competitivo, superior al mínimo del país. La AMECH también detalló el pago de cuotas patronales por parte de las empresas que la integran: $1,420,695,858 pesos en cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y $555,599,429 pesos en aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

«En AMECH trabajamos para que más personas conozcan y accedan a su derecho de un empleo digno con seguridad social. Estas cifras son parte de nuestro compromiso con el empleo formal y el bienestar de los trabajadores en México», señaló Francisco Martínez Domene, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).

La institución también informó que se generaron alrededor de 200 mil empleos solo en el rubro de servicios especializados, principalmente para los sectores de servicio, comercio e industrias de la transformación.

Flexibilidad laboral para impulsar la formalidad

El líder de la AMECH destacó la importancia de fortalecer mecanismos que permitan mayor flexibilidad laboral sin afectar a los trabajadores, impulsando nuevos modelos en México, como el de empresas de trabajo temporal (que ya existe en 33 países en el mundo), así como esquemas de bolsas de horas, que permitirían a los trabajadores acumular tiempo extra durante periodos de alta actividad y disfrutar descansos en etapas de menor demanda. «Implementar nuevas figuras, como es el caso de las empresas de trabajo temporal podría ayudar a formalizar cerca de un millón de empleos en tres años, especialmente en sectores como el agrícola, restaurantero y hotelero», señaló. El directivo explicó que estos modelos permitirían cubrir picos de producción, sustituciones temporales y jornadas complementarias bajo regulación adecuada.

Finalmente, Martínez Domene señaló que «la formalidad es clave para el crecimiento sostenible del país. Desde la AMECH seguiremos colaborando con autoridades y empresas para impulsar empleos dignos, productivos y bien remunerados», concluyó.