IHOP celebra una deliciosa colaboración con Biscoff® y presenta un nuevo menú de temporada en Latinoamérica

Biscoff®, presente en una nueva colaboración con el menú de temporada de IHOP

Durante este 2026, IHOP anuncia con entusiasmo una colaboración especial con Biscoff®, la icónica marca reconocida mundialmente por su inconfundible sabor. Esta alianza va a reforzar el compromiso de IHOP por innovar constantemente y sorprender a sus invitados con propuestas únicas que transforman cada visita en una experiencia única y memorable.

Como parte de esta iniciativa, IHOP presenta un menú por tiempo limitado disponible en México, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Ecuador y Panamá. La propuesta reimagina algunos de sus clásicos más indulgentes —como los clásicos pancakes, waffles y malteadas de IHOP— incorporando el distintivo sabor de Biscoff®. Además, introduce una nueva opción completamente innovadora y divertida: pancake tacos, creados para ofrecer una experiencia diferente para los amantes de los pancakes que combina creatividad y sabor.

Esta colaboración refleja la visión de IHOP de mantenerse a la vanguardia en tendencias gastronómicas y de conectar emocionalmente con sus invitados, especialmente con todas las nuevas generaciones que buscan propuestas creativas, aspiracionales y altamente compartibles para toda la familia.

Con esta alianza, IHOP reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que convierten momentos cotidianos en ocasiones especiales, sumando el sabor inconfundible de Biscoff® a su legado de innovación y hospitalidad en toda la región.

Acerca de Lotus Biscoff®

Lotus Biscoff® es la icónica marca belga fundada en 1932, reconocida mundialmente por su inconfundible sabor caramelizado y su tradición de calidad. Presente en más de 70 países, la marca ha expandido su portafolio a galletas, cremas untables y colaboraciones especiales que celebran su esencia única. En México, Lotus Biscoff® continúa creciendo con una oferta cada vez más amplia y accesible, reafirmando su compromiso por brindar experiencias irresistibles a los consumidores.