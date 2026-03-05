Planet Fitness® celebra Arrancando Motores como un caso de éxito junto a sus socios

El 4 de marzo se realizó la entrega de premios a los 15 ganadores de la campaña Arrancando Motores
Planet Fitness® cerró con gran éxito la campaña Arrancando Motores, una de las campañas más ambiciosas de la marca para iniciar el año motivando a más personas a priorizar su bienestar y comenzar su camino fitness sin críticas. Gracias a esta dinámica, Planet Fitness® alcanzó un hito histórico al llegar a 280 mil socios inscritos en México, consolidando su crecimiento y liderazgo en la industria del fitness.
Como parte del cierre de campaña, el pasado 4 de marzo se llevó a cabo la entrega oficial de los premios a los ganadores de la dinámica en Planet Fitness® Paseo Acoxpa, evento que reunió a medios de comunicación, influencers, socios ganadores y directivos del corporativo, en un ambiente de celebración y cercanía con la comunidad.
El evento contó con la presencia de los ganadores, directores de Planet Fitness®, medios e influencers en este momento clave y reforzó el mensaje de la marca: hacer del fitness una experiencia accesible, positiva y motivadora para todos. La dinámica logró generar una fuerte conversación orgánica y un alto nivel de engagement, posicionándose como un caso de éxito en comunicación, comunidad y resultados de negocio.
Actualmente, Planet Fitness® cuenta con 47 clubes en México, reafirmando su compromiso de seguir creciendo y llevando la Zona Libre de Críticas® a más personas en todo el país, con campañas que conectan de manera auténtica con sus socios y celebran cada paso hacia una vida más activa.
Los ganadores son:
- Carlos Antonio Lemus García – PF Punto Sur.
- José Juan González – PF Gran Sur.
- Aranza Noemí Terreros – PF Villa Verde.
- Juan Mendoza – PF Cumbres la Viga.
- Rubén Montes Benitez – PF Candiles.
- Alejandra Rocha Àvila – PF Glorieta.
- Marcos Arturo Aguilar – PF Altolivo.
- Miriam del Carmen Conde – PF Harbor.
- Alberto Daniel Salas – PF Parque Vértice.
- Alejandra Ramirez – PF San Marcos.
- Óscar Ramirez Corona – PF Valle Dorado.
- José Leonardo Portilla – PF Galerías Gdl.
- Mildred Berenice Miranda – PF Estadio Gdl.
- José Luis Ramos – PF Gran Plaza.
- Rosa María Uribe – PF Candiles.