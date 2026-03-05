Comunicae Noticias Noticias Mexicomex

Planet Fitness® celebra Arrancando Motores como un caso de éxito junto a sus socios

2 horas desde su publicación
por admin

El 4 de marzo se realizó la entrega de premios a los 15 ganadores de la campaña Arrancando Motores

Planet Fitness® cerró con gran éxito la campaña Arrancando Motores, una de las campañas más ambiciosas de la marca para iniciar el año motivando a más personas a priorizar su bienestar y comenzar su camino fitness sin críticas. Gracias a esta dinámica, Planet Fitness® alcanzó un hito histórico al llegar a 280 mil socios inscritos en México, consolidando su crecimiento y liderazgo en la industria del fitness.

Como parte del cierre de campaña, el pasado 4 de marzo se llevó a cabo la entrega oficial de los premios a los ganadores de la dinámica en Planet Fitness® Paseo Acoxpa, evento que reunió a medios de comunicación, influencers, socios ganadores y directivos del corporativo, en un ambiente de celebración y cercanía con la comunidad.

El evento contó con la presencia de los ganadores, directores de Planet Fitness®, medios e influencers en este momento clave y reforzó el mensaje de la marca: hacer del fitness una experiencia accesible, positiva y motivadora para todos. La dinámica logró generar una fuerte conversación orgánica y un alto nivel de engagement, posicionándose como un caso de éxito en comunicación, comunidad y resultados de negocio.

Actualmente, Planet Fitness® cuenta con 47 clubes en México, reafirmando su compromiso de seguir creciendo y llevando la Zona Libre de Críticas® a más personas en todo el país, con campañas que conectan de manera auténtica con sus socios y celebran cada paso hacia una vida más activa.

Los ganadores son

  1. Carlos Antonio Lemus García – PF Punto Sur.
  2. José Juan González – PF Gran Sur.
  3. Aranza Noemí Terreros – PF Villa Verde.
  4. Juan Mendoza – PF Cumbres la Viga.
  5. Rubén Montes Benitez – PF Candiles.
  6. Alejandra Rocha Àvila – PF Glorieta.
  7. Marcos Arturo Aguilar – PF Altolivo.
  8. Miriam del Carmen Conde – PF Harbor.
  9. Alberto Daniel Salas – PF Parque Vértice.
  10. Alejandra Ramirez – PF San Marcos.
  11. Óscar Ramirez Corona – PF Valle Dorado.
  12. José Leonardo Portilla – PF Galerías Gdl.
  13. Mildred Berenice Miranda – PF Estadio Gdl.
  14. José Luis Ramos – PF Gran Plaza.
  15. Rosa María Uribe – PF Candiles.

Otras noticias de interés

Noticias de Interés