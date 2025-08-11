Custodia Restaurante en Puebla, finalista del Premio al Mérito Restaurantero 2025 de la CANIRAC

Custodia Restaurante, espacio culinario que enaltece el valor de la cocina mexicana contemporánea, inspirado en las técnicas e ingredientes de Puebla, es finalista de la categoría «José Inés Loredo a la Cocina Mexicana» del Premio al Mérito Restaurantero que desde hace 34 años entrega la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados

Custodia Restaurante se ubica en Puebla, al interior de Cartesiano Boutique & Wellnes Hotel. Un destino donde se celebra la diversidad gastronómica de México en cada uno de sus platos que fusionan los sabores tradicionales con los procesos contemporáneos y modernos; en cada receta enaltece el valor de los ingredientes y técnicas de cocina de Puebla. «Estamos orgullosos y felices por esta nominación que reconoce el valor de la cocina mexicana y sus ingredientes», destacó el chef ejecutivo, Alan Sánchez.

El Premio al Mérito restaurantero reconoce a aquellas personas y restaurantes que destacan por enaltecer a la industria con su creatividad, liderazgo, servicio y excelencia culinaria. Las postulaciones que se reciben de la convocatoria anual son analizadas por un grupo de expertos, quienes seleccionan y conforman la lista de los finalistas de las 14 categorías de este galardón.

Custodia Restaurante, que abrió sus puertas en mayo de 2024, está rodeado por la historia y cultura de un antiguo ex convento, casona colonial del siglo XVII; una experiencia culinaria que cuida cada detalle, desde los utensilios, vajillas de talavera y de barro, así como el diseño de cada uno de sus espacios: salón, barra y privado para 20 personas. La carta incluye platillos para comida y cena, así como vinos mexicanos, destilados, cerveza artesanal y mixología de autor. Este restaurante resguarda la historia, los ingredientes, las técnicas y los procesos de la cocina mexicana.

La relación con productores es fundamental en la cocina de Custodia Restaurante, mantienen relación con pequeños productores de diversas comunidades de Puebla, entre los productos, tostadas de maíz, escamoles, chocolate de metate, chiles, ayocotes, que son una variedad de frijoles; chile poblano y el maíz que nixtamalizan para obtener la masa para preparar tortillas con toque de hoja santa, betabel o ayocote. Los moles se preparan desde cero al limpiar, tostar y moler cada uno de los ingredientes.

Entre las recetas favoritas de la casa se encuentran:

Mole poblano acompañado de pollo y puré de plátano.

Pepián verde con lengua de res

Mixiote de picaña en hoja santa cocinado en penca de maguey, adobo poblano y arroz a la mexicana.

Manchamanteles con chamorro confitado y cocinado por 8 horas.

Todos los platillos son servidos con tortillas de maíz nixtamalizado elaboradas al momento, salsa molcajeteada de tres chiles y un toque de limón, mayonesa preparada con chile habanero y sal de Zapotitlán Salinas.

La selección de los ganadores de las diversas categorías del Premio al Mérito Restaurantero 2025 se realiza a través de la votación de un jurado calificador integrado por personalidades de la industria restaurantera y gastronómica, así como proveedores, académicos, consultores, publicistas, autoridades y periodistas.

Los finalistas de la categoría «José Inés Loredo a la Cocina Mexicana» del Premio al Mérito Restaurantero son Custodia Restaurante (Puebla), El Maravillas (Querétaro), Grana Sabores de Origen (Ciudad de México), Nol (Mérida), Atol (Mazatlán), Mula Tacos Necios (Morelia), El Mayor (Ciudad de México), Don Sánchez (Los Cabos) y El Mural de los Poblanos (Puebla).

@custodiacartesiano

Ubicación: 3 Oriente #610, Centro Histórico, Puebla

Horarios: Lunes a sábado 13:00 a 23:00 hrs., domingo 13:00 a 18:00 hrs.



