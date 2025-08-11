SLM y Criptolat llevan su visión al Fintech Summit Americas 2025 de la mano de Gonzalo Araújo C

El CEO de SLM y Criptolat, reconocido por su liderazgo en innovación tecnológica y con más de 13,000 clientes en múltiples países, participará junto a líderes de Binance, Bitso, Ibex y Koywe en un panel clave sobre el futuro de los criptoactivos en el sistema financiero

El reconocido empresario y tecnólogo Gonzalo Manuel Araújo Cabarcas, CEO y fundador de SLM y Criptolat, será uno de los protagonistas del Fintech Summit Americas 2025, evento que reunirá a más de 500 líderes del sector financiero, fintechs, reguladores y expertos en tecnología los días 12 y 13 de agosto en el Centro Asturiano de México.

Araújo participará en el panel «Integración de criptoactivos en el mundo tradicional», junto a ejecutivos de Bitso, Ibex, Binance y Koywe, moderados por Álvaro Sierra de Bitso. La mesa abordará cómo bancos, fintechs y corporaciones están adoptando soluciones basadas en criptoactivos para diversificar servicios, optimizar procesos y llegar a nuevos mercados.

Además de liderar Criptolat, Gonzalo M. Araújo es CEO de SLM, multinacional tecnológica con presencia en varios países, más de 13,000 clientes corporativos y una trayectoria reconocida internacionalmente por soluciones innovadoras en cloud computing, virtualización, ciberseguridad, inteligencia artificial y blockchain. Bajo su liderazgo, SLM ha desarrollado plataformas como SLM Aliee (Inteligencia Artificial), SLM Galeón VDI (Escritorios en la Nube), SLM DocX y GreenBlocks, entre otros, posicionándose como un líder global con un enfoque sostenible y adaptable a mercados emergentes.

El crecimiento internacional de SLM también se debe al trabajo de Mauricio Villasmil, socio y Vicepresidente de Negocios, quien ha sido fundamental en la expansión de alianzas estratégicas y en la consolidación de la compañía como un proveedor integral de soluciones tecnológicas. «En SLM compartimos una visión clara: la tecnología debe ser una herramienta de impacto real para la transformación de empresas y comunidades», señaló Villasmil.

Con más de 25 años de experiencia, Gonzalo Araújo C también ha impulsado proyectos de impacto social y ambiental como AvocadoCoin y GreenCrypto Corporation, que integran blockchain, economía regenerativa e inteligencia artificial para generar valor sostenible.

Su participación en el Fintech Summit Americas 2025 refuerza el compromiso de Araújo y sus empresas con la transformación digital responsable y la creación de puentes entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto.

Para más información sobre SLM y sus soluciones: www.slm.cloud



