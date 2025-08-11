Zona V sin vergüenza: Saba invita a hablar del orgasmo como parte del bienestar integral

A propósito del Día del Orgasmo, Saba® invita a hablar sin vergüenza sobre el placer femenino como un acto de autocuidado, recordando que conocer el cuerpo es parte esencial del bienestar integral

Durante años, el orgasmo femenino ha sido un tema poco visible y rodeado de tabúes. Hoy, la conversación está cambiando: conocer el cuerpo, hablar de placer y reconocer sus beneficios forma parte del bienestar físico y emocional.

El orgasmo representa el punto máximo de excitación durante una relación sexual. En esos segundos de liberación, el cuerpo experimenta contracciones musculares rítmicas y una descarga de endorfinas, dopamina y oxitocina, hormonas que contribuyen a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer un descanso reparador. Diversos estudios han mostrado que los orgasmos también están asociados con beneficios para la salud general, desde un mejor funcionamiento del sistema inmunológico hasta una mayor sensación de bienestar físico y emocional.

No existe un único tipo de orgasmo

Hablar del orgasmo femenino también implica derribar mitos, pues no existe una sola forma de alcanzarlo. El clítoris —un órgano con más de 8 000 terminaciones nerviosas que se conectan con otras 15 000 en la zona pélvica— puede generar orgasmos intensos al ser estimulado. Pero no es el único:

Punto G: zona ubicada detrás de la pared frontal de la vagina, capaz de generar orgasmos profundos.

Senos y pezones: su estimulación activa áreas cerebrales vinculadas al placer genital.

Orgasmo cervical: más interno y profundo, resultado de la estimulación de la pared posterior de la vagina.

Multiorgasmos: la posibilidad de experimentar varios orgasmos seguidos sin pausa, una experiencia que puede explorarse con autoconocimiento y confianza.



A pesar de estos beneficios, hablar de placer femenino sigue siendo un reto cultural. En México, más del 54% de las mujeres nunca ha experimentado un orgasmo, y alrededor del 26% enfrenta dificultades para alcanzarlo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Sexología (IMES ex).

«El orgasmo no solo está asociado con el disfrute, también es un reflejo de bienestar físico y emocional. Su presencia puede contribuir a la liberación de hormonas que reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo y favorecen el descanso. Contar con información confiable sobre el cuerpo y la respuesta sexual es fundamental para vivir la sexualidad de manera informada y saludable», explica la doctora Alejandra Contreras, ginecóloga, obstetra y vocera de Saba.

Desde el equipo de Saba® están convencidos de que conocerse, hablar del placer y del bienestar íntimo, así como tomar decisiones informadas, es un acto de autocuidado y amor propio.

Además, reafirmamos el compromiso de acompañar a las personas con información confiable y productos diseñados para brindar comodidad, protección y confianza en cada etapa de la vida íntima. El portafolio busca que cada persona conozca su Zona V con libertad, comodidad y seguridad.



Source: Mexicomex Comunicae