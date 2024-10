Cosmoprof Norteamérica Miami 2025: Más grande, mejor y repleta de innovación

/COMUNICAE/

Se trata del evento de belleza de la temporada en las Américas: donde florecen las tendencias, los conocimientos y el networking

Cosmoprof North America Miami se complace en anunciar su esperada segunda edición, que tendrá lugar del 21 al 23 de enero de 2025 en el Miami Beach Convention Center. Basándose en el éxito de la edición de este año 2024, Cosmoprof North America continúa fortaleciendo su posición como la feria B2B líder en las Américas con Las Vegas, capturando mercados adicionales y solidificando a Miami como un destino de belleza de primer nivel. Con más de un 10% más de expositores que el evento inaugural de Miami, esta edición promete ser más grande y mejor que antes, presentando nuevas experiencias y ofertas mejoradas.

Con Miami como vibrante telón de fondo, el evento de este año ofrece experiencias incomparables, uniendo a las mentes más brillantes y a los innovadores de la industria de la belleza. Los asistentes tendrán amplias oportunidades de establecer contactos con líderes del sector, forjar valiosas alianzas y descubrir las próximas grandes novedades de la belleza.

Cosmoprof North America Miami 2025 presentará un hervidero de innovación, ideal para descubrir las últimas tendencias, avances y soluciones de la cadena de suministro (incluyendo envasado, formulación, maquinaria, fabricación por contrato y más) que dan forma al futuro de la industria de la belleza. Mientras que los asistentes experimentarán un escaparate de expositores mejorado, también se traerán nuevas experiencias a la escena de Miami.

Entre las nuevas experiencias se incluye la aclamada Entrepreneur Academy, una conferencia intensiva de un día de duración que tendrá lugar el 21 de enero, diseñada para dotar a las emprendedoras del sector de la belleza de las herramientas y conocimientos que necesitan para prosperar. Además, se estrenará en Miami la zona especial The Beauty Vanities, que ofrecerá a las marcas más recientes con SKU limitadas la posibilidad de entrar en el mercado estadounidense. Esta selección de empresas dedicadas al cuidado de la piel, el cabello y las fragancias es una visita obligada para los asistentes que busquen el próximo avance en belleza.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia oferta educativa en inglés y español como parte de las CosmoTalks. Este innovador formato de conferencia combina creatividad, inspiración y conocimientos empresariales, con numerosos seminarios y talleres. Su objetivo es ofrecer la serie más completa de conferencias y debates en profundidad del sector de la belleza. Entre los ponentes figuran destacados expertos del sector, como Sam Mintz (Google), Margarita Arriagada (Valdé Beauty y ex Chief Merchant de Sephora), Kalindi Mehta (The Estée Lauder Companies Inc), y muchos otros.

La expansión de Cosmoprof North America a Miami en enero de 2024 presentó importantes oportunidades para las marcas, los minoristas y la industria de la belleza en su conjunto. Dio a la comunidad la oportunidad de reunirse por segunda vez cada año y la importancia geográfica en ambas costas de los EE.UU. El regreso de la feria el próximo mes de enero, con un escaparate aún más impresionante, marca un hito emocionante para la cartera de Cosmoprof North America y toda la red mundial de Cosmoprof.

Para registrarse hacer click aqui. https://cosmoprofnorthamerica.com/miami/

Informa Markets crea plataformas para que las industrias y los mercados especializados comercien, innoven y crezcan. Proporcionamos a los participantes del mercado de todo el mundo oportunidades para participar, experimentar y hacer negocios a través de exposiciones cara a cara, servicios digitales específicos y soluciones de datos procesables. Ponemos en contacto a compradores y vendedores de más de una docena de sectores verticales, como el náutico, el farmacéutico, el alimentario, el de la moda y el de las infraestructuras. Como empresa líder mundial en la creación de mercados, damos vida a una amplia gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año. Más información: WWW.INFORMAMARKETS.COM.

BolognaFiere Group es el principal organizador mundial de ferias de cosmética, moda, arquitectura, construcción, arte y cultura. El Grupo cuenta con más de 80 salones internacionales en su cartera, entre los que destaca Cosmoprof Worldwide Bologna, el punto de encuentro más importante del mundo para los profesionales de la belleza, creado en 1967 y celebrado en Bolonia (Italia). Para la edición de 2024, Cosmoprof registró más de 248.000 asistentes de 150 países del mundo, y 3.012 expositores de 69 países. Cosmoprof Worldwide Bologna 2054 está programada del 20 al 23 de marzo de 2025, en Bolonia – Italia. El formato B2B de Cosmoprof es capaz de apoyar constantemente a las empresas y partes interesadas en sus negocios en todo el mundo con herramientas específicas e iniciativas adaptadas a cada mercado. La plataforma Cosmoprof se extiende por todo el mundo, con Cosmoprof Norteamérica, Cosmoprof Asia, Cosmoprof India y Cosmoprof CBE ASEAN. Más información en: WWW.COSMOPROF.COM.

La Professional Beauty Association (PBA) se dedica a defender y luchar por los derechos y la profesionalidad del sector de la belleza, y está comprometida con el éxito a largo plazo de los profesionales de la belleza y las empresas que los emplean y apoyan. Como la mayor y más inclusiva organización comercial que representa a toda la industria de la belleza, PBA aboga por la legislación en nombre de la industria, incluyendo cosas como la lucha contra la desregulación. La PBA también ofrece recursos para potenciar a sus miembros, como formación, herramientas y recursos empresariales, opciones de asistencia sanitaria y seguros, eventos exclusivos, iniciativas benéficas, becas, oportunidades de establecer contactos e informes y datos patentados. Entre sus miembros hay fabricantes, distribuidores, salones, spas, escuelas, profesionales independientes, estudiantes y proveedores del sector. Más información en: WWW.PROBEAUTY.ORG/JOIN.

