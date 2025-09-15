Chef José Sanchéz de Chapulín celebra septiembre con chile en nogada y helado de nogada

Chapulín, reconocido restaurante mexicano en Polanco, celebra septiembre con la presentación del chile en nogada y un innovador helado de nogada creado por el chef José Luis Sánchez Ronquillo. Ambas propuestas refuerzan su posición entre los mejores restaurantes de comida mexicana y restaurantes en la Ciudad de México

Durante septiembre, Chapulín, restaurante mexicano ubicado en Polanco, Ciudad de México, ofrecerá a sus comensales el chile en nogada elaborado con receta tradicional, reafirmando su compromiso con la gastronomía mexicana.

El objetivo es rendir homenaje a un platillo emblemático en las fiestas patrias, ofreciendo una experiencia que combina tradición y calidad en un ambiente elegante. El chile en nogada estará disponible durante todo el mes, tanto en comida como en cena.

Como complemento, el chef José Luis Sánchez Ronquillo y su equipo desarrollaron un postre innovador: un helado artesanal de nogada que transforma este símbolo patrio en una versión fresca y ligera, accesible para todos los visitantes.

Declaraciones del chef José Luis Sánchez Ronquillo:

Sobre la inspiración del helado de nogada, explicó:

«Esta temporada marca el inicio de la cosecha de la nuez de Castilla, un ingrediente que solo se puede disfrutar en esta época del año. Esa temporalidad inspiró a transformarla en un helado. Queríamos capturar el sabor auténtico de la nogada en una versión fresca, que incluso se pueda disfrutar al salir del restaurante con un helado en mano. El resultado conserva la esencia del platillo, con un toque muy sutil de jerez, granada y nuez caramelizada, que lo hacen aún más especial».

Al hablar de cómo este postre complementa la experiencia, añadió:

«El helado es una forma sencilla y deliciosa de cerrar una comida, sin necesidad de haber pedido el chile en nogada como tal. Se quiere que sea una opción accesible para todos los comensales, ideal para quienes disfrutan de los frutos secos, especialmente la nuez. Es una manera de honrar un símbolo patrio mientras se ofrece una experiencia distinta para finalizar una gran comida».

Con estas propuestas, Chapulín celebra septiembre reafirmando su lugar entre los mejores restaurantes en Polanco y como un referente de la cocina mexicana en la Ciudad de México.



Source: Mexicomex Comunicae