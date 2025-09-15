SEYTÚ es el maquillaje de Fátima Bosch, Nueva Miss Universe México 2025

«Nos llena de orgullo ser parte de este evento y acompañar a todas las concursantes, resaltando su brillo natural con productos de la mejor calidad», Kenya Vergara, Directora Ejecutiva de Línea de Belleza SEYTÚ

La final de Miss Universe México 2025 se llevó a cabo en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, con SEYTÚ como patrocinador oficial del evento. De parte de Kenya Vergara, Directora Ejecutiva de Línea de Belleza, así como de todo su equipo, se extendieron sus felicitaciones a Fátima Bosch Fernández, ganadora de este prestigioso certamen y quien representará a México en noviembre próximo en Tailandia.

Para Kenya Vergara «es una emoción muy grande acompañar con productos de vanguardia a las mujeres más hermosas del mundo y, en este caso, de México», y agregó que «con este patrocinio, reafirmamos el compromiso de celebrar la belleza, inteligencia, confianza y autenticidad, en una colaboración que llena de orgullo».

En un evento pletórico de emociones, estilo y glamour, impactando con looks que desplegaron elegancia y cultura, SEYTÚ compartió con las 32 concursantes los mejores productos y el respaldo de maquillistas profesionales, resaltando la belleza en cada una y consolidando el compromiso de ser una marca inclusiva que celebra la confianza, el talento y la individualidad. Respecto a esta alianza entre Miss Universe y SEYTÚ, César Mushi, Director Nacional de Imagen Miss Universe México, comentó que «este certamen, para México y para el mundo, es muy importante y unirlo con una marca mexicana que ha hecho sentir como verdaderos artistas. Es el combo perfecto», además de mencionar como uno de sus productos favoritos el Maquillaje Compacto 2 en 1, que logra un acabado natural, suave y cremoso.

Porque sentirse segura y expresar la identidad propia se han convertido en símbolo de lo que representa ser una línea de prestigio mundial, durante Miss Universe SEYTÚ otorga un reconocimiento a la mejor piel de acuerdo con los estándares de la marca, pues cuenta con productos especializados para su tratamiento, y dicho galardón fue para Fedra Alpes, Miss Michoacán, quien además será parte de una campaña con SEYTÚ y tendrá el privilegio de conocer los procesos en el desarrollo de productos. «Felicidades, Fedra».

De esta forma, así como SEYTÚ se cimenta en los principios de una belleza más saludable, sostenible y auténtica, reconoce que Miss Universe está transformando el concepto de belleza para derribar juntos los estereotipos que han influido en las mujeres desde temprana edad. En esta nueva visión conjunta, inclusión, diversidad y transparencia se consolidan como fundamentos clave en el cuidado personal.

SOBRE SEYTÚ

Es más que una línea de cosméticos, es la marca que comparte una nueva filosofía más sana, sustentable y realista sobre la belleza, en donde la diversidad es parte primordial en esta empresa cuyo ADN se encuentra en el Multidesarrollo, sistema de Negocio en donde a través de una visión 360 permite crecer, cuidar y amar a quienes aprovechan la oportunidad de adoptar el estilo de vida SEYTÚ, reflejado en millones de mujeres quienes, además de sentir confianza en los productos, encuentran a través de ellos la abundancia económica y el desarrollo personal, que fortalecen la presencia en la belleza de esta empresa mexicana de gran prestigio mundial.



Source: Mexicomex Comunicae