CASIO deslumbra en SIAR 2025 con el MRG-B2000BG-3A y el arte del Tsuiki: tradición japonesa y un reloj que conecta con todos; además, una colaboración con la cerveza más popular de México

En el marco del Salón Internacional Alta Relojería que se llevó a cabo a mediados de octubre de 2025, CASIO presentó dos piezas que no sólo redefinen la relojería japonesa, sino que también estrechan lazos culturales con México: el imponente MRG-B2000BG-3A y el refinado Tsuiki, ambos parte de la línea MR-G de G-SHOCK

El MRG-B2000BG-3A: fuerza samurái con alma contemporánea

Inspirado en el tono tradicional japonés kurogane-iro —un azul verdoso profundo que evoca las armaduras de los antiguos guerreros—, el MRG-B2000BG-3A combina titanio endurecido, recubrimiento DLC y una estética que honra el pasado sin perder de vista el presente. Su diseño robusto y elegante transmite una presencia majestuosa, pero también una sensibilidad que conecta con quienes valoran la historia y la innovación en una sola pieza.

Tsuiki: donde el arte del metal cobra vida

El modelo Tsuiki, MRG-B5000HT-1, por su parte, rinde homenaje a la técnica artesanal homónima de repujado en metal, utilizada tradicionalmente en la creación de cascos y utensilios japoneses. Cada detalle del reloj refleja la dedicación de los maestros artesanos, convirtiéndolo en una obra portátil de arte funcional.

Una colaboración que sabe a México

La alianza con la cerveza Corona fue una de las sorpresas más celebradas de octubre. Más allá de una simple coedición, esta colaboración simbolizó la fusión entre dos culturas que valoran la maestría, la resistencia y el disfrute de los pequeños grandes momentos. El resultado: un reloj que no solo se ve bien, sino que se siente cercano. Un objeto de deseo que no se queda en la vitrina, sino que acompaña a las personas en su día a día y celebra la autenticidad de quien lo usa.

Evangelion 30 años: un reloj que vibra con la nostalgia

Para celebrar el 30° aniversario de Neon Genesis Evangelion, CASIO lanzó el G-SHOCK GA-110EVA30-7A, una edición especial diseñada por Ikuto Yamashita, el genio detrás del diseño mecánico de los EVAs. Este modelo incorpora referencias visuales al EVA-01, como la Lanza de Longinus en la carátula, el rostro del mecha en el bisel y patrones inspirados en NERV y los ángeles. Es una pieza que no solo honra el legado del anime, sino que lo convierte en un objeto de culto para fans de todas las edades.

Como parte del lanzamiento, CASIO anunció un evento especial en diciembre: todas las personas que adquieran el reloj de Evangelion, podrán asistir en el mes de diciembre a una convivencia única con los actores del doblaje original de la serie en México. Una experiencia que promete ser tan emotiva como inolvidable, donde la nostalgia, la comunidad y la pasión por la animación se encontrarán cara a cara. La marca, pronto lanzará más detalles de este esperado evento.

Con los lanzamientos del mes de octubre, CASIO reafirma su liderazgo en innovación relojera y demuestra que la alta relojería puede ser cálida, cercana y profundamente humana, logrando un vínculo con personas que buscan historia, carácter y conexión.



Source: Mexicomex Comunicae