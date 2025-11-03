Despegar: entre los principales usuarios globales de inteligencia artificial

Despegar fue reconocida por OpenAI entre los principales usuarios globales de inteligencia artificial, consolidando su liderazgo en innovación y tecnología en la industria de viajes

Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, fue reconocida entre los principales usuarios globales de la API de OpenAI, una distinción que destaca a las compañías que están liderando el uso de inteligencia artificial para transformar industrias y mejorar la experiencia de las personas.

Este reconocimiento reafirma la posición de Despegar como pionera en Travel Tech en América Latina, impulsando soluciones innovadoras que hacen que viajar sea más fácil, accesible y personalizado.

A través de SOFIA, su asistente de viajes con IA generativa, la compañía ha logrado integrar tecnología avanzada en cada etapa del recorrido del viajero: desde la inspiración y la planificación hasta la posventa. Desarrollada 100 % in-house con tecnologías como ChatGPT-4, Whisper de OpenAI y la infraestructura escalable de AWS, SOFIA ya sostiene más de 800.000 conversaciones mensuales y mantiene un crecimiento de dos dígitos.

«Este reconocimiento refuerza nuestra misión de innovar con propósito. La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada estratégica para repensar cómo acercamos experiencias únicas a millones de personas en la región. Hoy nuestro modelo híbrido que combina asesoramiento de la IA y de nuestros expertos logra un desempeño 2,5 veces superior al que alcanzan por separado, lo que demuestra el poder de integrar tecnología y talento humano para transformar la industria», afirmó Gonzalo Estebarena, CTO de Despegar, que a partir del 31 de marzo de 2026 será el CEO de la compañía.

La implementación de IA no solo ha mejorado la eficiencia operativa, sino también la satisfacción de los usuarios: el NPS de las interacciones con SOFIA es significativamente más alto que en los canales tradicionales y los tiempos de resolución se han reducido.

Con este nuevo reconocimiento de OpenAI, Despegar reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico regional y con su propósito: crear experiencias que enriquezcan la vida de las personas a través de los viajes.



