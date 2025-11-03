La solidaridad que salva vidas en Casa de la Amistad

Casa de la Amistad ha beneficiado a más de 15 mil usuarios desde su fundación. La institución cuenta además con certificaciones nacionales e internacionales que avalan su trabajo y su impacto social

Con la misión de que ninguna niña, niño o joven abandone su tratamiento por falta de recursos, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P. mantiene una red permanente de campañas, alianzas y eventos de recaudación que permiten brindar atención integral y gratuita a pacientes provenientes de todo el país. A través de distintos programas de apoyo y de la participación solidaria de empresas, escuelas y sociedad civil, la institución transforma cada donativo en oportunidades de vida para cientos de familias mexicanas.

El cáncer infantil representa la primera causa de muerte por enfermedad en niñas, niños y adolescentes en México. Ante esta realidad, CDLA canaliza esfuerzos en diferentes frentes, como: recaudación de fondos, donaciones en especie, voluntariado y actividades con causa que se realizan durante todo el año. Estas iniciativas permiten cubrir tratamientos oncológicos, estudios especiales, prótesis, apoyo nutricional, hospedaje, transporte y acompañamiento emocional, entre otros servicios que las familias beneficiarias no podrían costear por sí mismas.

Entre las principales formas de apoyo se encuentran el programa de donadores recurrentes Ángeles Guardianes; las campañas de Dona tu evento, que convierten celebraciones personales o corporativas en recaudaciones solidarias, las ventas con causa que reúnen productos donados por aliados; así como el voluntariado institucional y social, que fomenta la empatía y la participación activa de colaboradores, estudiantes y ciudadanos comprometidos.

Gracias a estas acciones, Casa de la Amistad ha beneficiado a más de 15 mil usuarios desde su fundación. La institución cuenta además con certificaciones nacionales e internacionales que avalan su trabajo y su impacto social.

Más allá de la recaudación, la fundación promueve una cultura de responsabilidad social y participación colectiva, invitando a la sociedad a involucrarse de manera constante en la atención del cáncer infantil. Cada contribución representa una oportunidad más para que un paciente complete su tratamiento y recupere la esperanza.

Para conocer las distintas formas de colaborar o realizar donativos, visitar www.casadelaamistad.org.mx.



