Cartesiano Boutique & Wellness Hotel, nominado como "Mejor Hotel Urbano en México" en Reader Awards 2025

Cartesiano Boutique Hotel & Wellness forma parte de los nominados en los Readers Awards 2025 de Food and Travel, en la categoría de Mejor Hotel Urbano en México. También Puebla figura entre los nominados a Mejor Destino Gastronómico en México

Cartesiano Boutique & Wellness Hotel, ubicado en el corazón del Centro Histórico de Puebla, ha sido nominado en los Reader Awards 2025 de Food and Travel en la categoría «Mejor Hotel Urbano en México». Las votaciones para esta edición, que reconoce lo mejor de la industria gastronómica y turística del país, están abiertas hasta el 30 de enero de 2026 en el sitio oficial de los premios.

Aquí los nominados: https://foodandtravel.mx/awards-food-and-travel/a-votar-food-and-travel-reader-awards-2025-aqui-los-nominados/

Reconocimiento a la excelencia en hospitalidad

Los Food and Travel Reader Awards son un referente nacional que desde hace una década distingue a los destinos, hoteles, chefs y experiencias más sobresalientes, de acuerdo con la votación del público. Las nominaciones de este año fueron seleccionadas por el Consejo Editorial de la revista en colaboración con 48 especialistas de la industria de la hospitalidad.

Héctor Guerrero, gerente de Cartesiano Boutique & Wellness Hotel, expresó su agradecimiento por la nominación, «el esfuerzo y trabajo de todos los colaboradores hacen posible que recibamos esta distinción. Todo el equipo seguirá brindando un servicio de calidad para respaldar este reconocimiento y fortalecer el posicionamiento de Puebla como destino turístico y de bienestar».

Un espacio que combina historia, diseño y bienestar

El hotel Cartesiano Boutique & Wellness ofrece 63 habitaciones distribuidas en siete categorías, entre ellas Essential, Superior King, Suite King, Suite Deluxe con chimenea, Suite Deluxe con tina y Suite Helena. Cada una fusiona diseño contemporáneo con elementos arquitectónicos de casonas de los siglos XVII y XVIII y antiguas fábricas de mosaicos.

El complejo cuenta con spa, terrazas, una alberca infinity con vista panorámica a la ciudad, y dos restaurantes: Comedor 360 y Custodia Restaurante, que ofrecen propuestas inspiradas en la cocina mexicana contemporánea. Su oferta de bienestar incluye tratamientos exclusivos en su Spa y Wellness insignia, con opciones como laberinto de cuarzos, sonoterapia, meditación, huerto de hierbas medicinales, piscina y escapadas gastronómicas que combinan hospedaje, gastronomía y relajación.

Cada rincón del hotel refleja la historia y evolución de Puebla, una arquitectura colonial que se integra con detalles modernos para crear un ambiente único, donde el arte y la cultura dialogan con el confort. «www.cartesiano360.com»

Las votaciones están abiertas en: «https://foodandtravel.mx/food-and-travel-reader-awards/votaciones/»

Puebla, nominada como «Mejor Destino Gastronómico en México»

En esta edición, Puebla también compite como «Mejor Destino Gastronómico en México» por su riqueza natural, arquitectónica y cultural. Su cocina, reconocida a nivel internacional, resalta por platillos emblemáticos como el mole poblano, chile en nogada, mole de caderas, cemitas, chalupas y tacos árabes, entre otras preparaciones tradicionales. Puebla comparte nominación con Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo y Todos Santos.

Los ganadores de los Food and Travel Reader Awards 2025 se darán a conocer durante la ceremonia de premiación que se celebrará en marzo de 2026, en una sede aún por confirmar.

Cartesiano Boutique & Wellness Hotel

Dónde: 3 Oriente #610, Centro, Puebla

@cartesiano360



