El concierto aniversario de Perfume en Tokyo Dome se proyectará en cines de México y del mundo

El 25º aniversario de la formación de Perfume y el 20º aniversario de su debut oficial incluyen un concierto de dos días en el Tokyo Dome: Perfume ZO/Z5 Anniversary «Nebula Romance». Episode TOKYO DOME. La actuación del 23 de septiembre (martes), segundo día del evento, se proyectará en cines de México y otros países.

Este regreso al escenario de Tokyo Dome después de 5 años, fue una presentación cuidadosamente elaborada que reflejó el amor hacia sus fans y la trayectoria recorrida por el grupo, conmoviendo profundamente al público.

El 21 de septiembre, víspera del espectáculo y 20º aniversario de su debut, Perfume anunció que entraría en «cold sleep» en 2026. Este fue su último concierto antes de la pausa, y su energía podrá revivirse ahora en cines de Japón y del extranjero.

Perfume ha declarado en diversas ocasiones que los conciertos son el núcleo de todas sus actividades. El público podrá disfrutar en la gran pantalla de la emoción de aquella noche inolvidable que quedará grabada en la historia del grupo.

https://www.perfume-web.jp/20×25-anniversary/tokyodome/

Detalles del Evento:

Título:

Perfume ZO/Z5 Anniversary «Nebula Romance» Episode TOKYO DOME in Cinema

Fecha y hora:

Mexico City, Tlalnepantla de Baz, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puebla, Toluca

Sábado 6 de diciembre de 2025, a las 13:00 (CST)

Tijuana

Sábado 6 de diciembre de 2025, a las 11:00 (PST)

Lugar:

Cines de México y del mundo

https://liveviewing.jp/overseas/perfume-nebularomance-overseas/

La hora de comienzo puede variar según el cine.

Venta de entradas / Tarifas:

Consultar los sitios web oficiales de cada cine.

Avisos Importantes:

Sobre la proyección:

Es una proyección diseñada para que el público disfrute de la experiencia como en un concierto en vivo; puede haber aplausos, vítores o público de pie.

Al ser transmisión en directo, pueden darse fallos de imagen o sonido.

Está prohibido grabar, filmar o registrar el contenido con cualquier dispositivo. La reproducción o difusión no autorizada puede conllevar responsabilidad legal. Si se detectan estas acciones, se pedirá eliminar el material y abandonar la sala sin reembolso.

En emergencias como terremotos o alertas, la proyección podría interrumpirse por seguridad.

Sobre los cines:

Los horarios de proyección pueden variar según el cine. Si una sesión se extiende más de lo previsto, la proyección podría finalizar antes.

Es posible que se realicen grabaciones con fines de archivo o reportajes en el cine. Cualquier vídeo o fotografía tomadas durante el mismo podría ser reproducida en medios de comunicación.

Sobre los asientos:

Según la disposición del cine, los asistentes podrían no ubicarse en butacas contiguas.

Se ruega consultar y aceptar las Normas de conducta en los cines publicadas en línea antes de adquirir las entradas o participar en el evento.

La información del evento está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

https://liveviewing.jp/overseas/perfume-nebularomance-overseas/

Organiza: AMUSE

Distribuye: LIVE VIEWING JAPAN/LIVE VIEWING ENTERTAINMENT

