Yordi Rosado inaugura su figura en el Museo de Cera de Guadalajara

El carismático conductor se encontró cara a cara con su «gemelo» de cera, inaugurando una nueva atracción que se perfila como la fotografía favorita de la temporada para los visitantes. Además, la visita se completa con un fascinante recorrido por lo inexplicable en el Museo de Ripley

La noche del miércoles 19 de noviembre, el Museo de Cera de Guadalajara integró oficialmente a su colección la figura de Yordi Rosado. En un evento que reunió a prensa y asistentes especiales, el conductor y autor mexicano develó la estatua que inmortaliza su trayectoria en los medios de comunicación.

El acto de revelación se caracterizó por la interacción del conductor con su réplica. Durante la presentación, Yordi destacó el realismo de la obra, bromeando sobre la similitud de la pieza, a la que se refirió como un «doble» capaz de realizar entrevistas en su lugar.

Arte hiperrealista y cultura pop

La nueva figura es el resultado de meses de trabajo artesanal por parte del equipo de escultores del museo, quienes tomaron medidas exactas para capturar la expresión y postura relajada del conductor. Vestida con uno de sus atuendos característicos, la pieza ha sido instalada en la zona de Espectáculos, donde se suma a otras celebridades nacionales e internacionales.

«Verte a ti mismo con este nivel de detalle es una experiencia impactante y un honor gigante. El equipo del museo hizo un gran trabajo, el parecido es notable», comentó Yordi Rosado durante el evento.

Una oferta turística integral: Cera y Ripley

La incorporación de esta figura forma parte de la estrategia de renovación constante del complejo turístico ubicado en el centro de la ciudad. La visita al Museo de Cera se complementa con el acceso al Museo de Ripley ¡Aunque Usted No Lo Crea!, situado en la misma ubicación.

Esta dualidad permite a los visitantes disfrutar de una experiencia contrastante: por un lado, el recorrido por la historia y la fama a través de las figuras de cera; y por otro, la exploración de curiosidades, fenómenos extraños y objetos insólitos que alberga la colección de Ripley.

Atractivos para los visitantes

Con esta actualización, el recinto ofrece nuevos puntos de interés para el público:

Interacción fotográfica: Los asistentes pueden posar junto a la figura de Yordi Rosado, recreando escenas de sus populares entrevistas o programas digitales.

Diversidad de exhibiciones: La oferta abarca desde personajes históricos y del deporte en el Museo de Cera, hasta las rarezas biológicas y culturales en Ripley.

Ubicación estratégica: Al encontrarse en el corazón de Guadalajara, el complejo se mantiene como una opción accesible para el turismo local y foráneo.

El Museo de Cera y Ripley Guadalajara reiteran su compromiso de ofrecer espacios de entretenimiento que combinan la cultura popular con el aprendizaje y la curiosidad.

Vídeos

Semblanza Yordi Rosado x Museo de Cera | EKATAR



