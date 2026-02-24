Aurora Inbox acelera su expansión en Latinoamérica y lanza su app móvil para iOS y Android

Aurora Inbox anunció su expansión en Latinoamérica y el lanzamiento de su nueva app móvil para iOS y Android, una plataforma que unifica WhatsApp con un CRM y agentes de inteligencia artificial para ayudar a las pymes a responder en segundos, dar seguimiento sin perder oportunidades y vender 24/7 desde una sola bandeja colaborativa

Aurora Inbox, la plataforma que fusiona WhatsApp, CRM y agentes de inteligencia artificial en un solo lugar, anunció hoy su expansión en Latinoamérica para atender la creciente demanda de pymes que necesitan responder más rápido, vender 24/7 y tener control real de sus conversaciones con clientes. Como parte de esta evolución, Aurora Inbox también presentó el lanzamiento reciente de su app móvil para Android e iOS, llevando toda la operación de ventas y atención a la palma de la mano.

En la región, WhatsApp ya no es «otro canal»: es el canal principal. Pero para miles de negocios, el problema sigue siendo el mismo: demasiados mensajes, pocas manos, cero visibilidad y seguimiento inconsistente. Eso se traduce en ventas perdidas y clientes frustrados.

Aurora Inbox resuelve ese caos con una solución «todo en uno» que centraliza conversaciones y automatiza atención con agentes de IA entrenables (con la información del negocio), sin perder el toque humano cuando se necesita. Con esta expansión, Aurora fortalece su presencia regional con soporte y despliegue para múltiples países, acompañamiento a clientes y nuevas integraciones pensadas para el día a día de las pymes.

Con el lanzamiento de la app móvil, los equipos pueden operar desde cualquier lugar: responder clientes, asignar conversaciones, ver el pipeline y dar seguimiento a oportunidades en tiempo real, ideal para dueños y gerentes que necesitan visibilidad constante sin estar pegados a la computadora.

¿Qué cambia con la expansión en LATAM?

Onboarding regional y acompañamiento cercano: implementación guiada, mejores prácticas y playbooks para equipos de ventas y atención.

Agentes de IA entrenables por negocio: responden FAQs, califican prospectos, dan seguimiento y escalan a humanos cuando detectan casos especiales.

Bandeja colaborativa y control de equipo: asignación de conversaciones, roles/permisos, historial centralizado y alertas de mensajes pendientes.

Pipeline de ventas dentro de WhatsApp: cada conversación se convierte en oportunidad medible y gestionable, con etapas claras.

Automatización multicanal: WhatsApp + Instagram + Facebook Messenger en un solo inbox, con reglas, etiquetas y segmentación.

Integraciones vía API y conectores: conecta catálogos, inventarios, ERPs, CRMs, pagos, formularios de leads y flujos externos (por ejemplo, n8n).

«En Latinoamérica, WhatsApp es donde se ganan o se pierden ventas. La diferencia entre contestar en segundos vs. contestar horas después es enorme», afirmó Alejandro Bonilla, CEO de Aurora Inbox. «Nuestra expansión regional busca una cosa: que cualquier pyme pueda operar con tecnología de atención y ventas 24/7, como si tuviera un equipo completo trabajando todo el día».

Por su parte, Eliezer Garza, cofundador y CRO, destacó el impacto en eficiencia y crecimiento:

«Las pymes no deberían tener que elegir entre dar un servicio increíble o cuidar sus márgenes. Aurora Inbox automatiza lo repetitivo, ordena el seguimiento y le da visibilidad al dueño: qué se respondió, qué se está vendiendo y qué se está perdiendo».

Aurora Inbox ya está disponible en la región. Las empresas interesadas pueden solicitar una demo y conocer el producto en https://www.aurorainbox.com/.