Continuum Company presentará sus proyectos insignia del sur de la Florida en Expo Real Estate México 2026

Continuum Company, desarrollador reconocido por su portafolio de proyectos residenciales de lujo en Florida y Nueva York, anuncia su participación oficial en Expo Real Estate México 2026 (Camino Real, Polanco), uno de los encuentros inmobiliarios más influyentes de América Latina, donde se reúnen inversionistas, brókeres, fondos y líderes del sector para analizar tendencias, oportunidades y el futuro del mercado regional

La feria, que se llevará a cabo en Ciudad de México, se ha consolidado como un punto estratégico para el networking de alto nivel, la actualización profesional y la conexión entre desarrolladores internacionales y el ecosistema inmobiliario latinoamericano. En esta edición, Continuum Company presentará dos de sus desarrollos más destacados en el sur de la Florida.

La Baia North Bay Harbor Islands, Miami, últimas unidades disponibles

Un proyecto boutique de lujo ubicado en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de Miami. La Baia North Bay Harbor Islands combina arquitectura contemporánea, vistas abiertas a la bahía, marina privada y un enfoque en bienestar y diseño sofisticado. Su propuesta atrae a compradores internacionales que buscan privacidad, elegancia y acceso inmediato a las mejores playas, escuelas y centros comerciales de la ciudad.

Continuum Club & Residences North Bay Village, Miami

El nuevo ícono residencial de la isla de North Bay Village, concebido para redefinir la vida frente al agua. Con amplias residencias, amenidades de resort, club privado y un diseño que maximiza la experiencia indoor–outdoor, este proyecto marca la expansión de la marca Continuum más allá de South Beach, manteniendo su sello de exclusividad, servicio y estilo de vida de alto nivel.

North Bay Village, ubicado en el corazón de la Bahía de Biscayne, atraviesa una de las transformaciones urbanas más importantes del sur de la Florida. Históricamente conocido por su ambiente insular y su cercanía inmediata a Miami Beach y al mainland, la ciudad se ha convertido en un nuevo punto focal para desarrollos de lujo, impulsada por un plan maestro de revitalización, mejoras en infraestructura y una creciente demanda de compradores internacionales que buscan vistas abiertas al agua y conectividad estratégica. En este contexto, Continuum Club & Residences North Bay Village se posiciona como el proyecto que marca un antes y un después en la evolución de la isla, elevando su perfil residencial con arquitectura contemporánea, amenidades de resort y una visión de comunidad sofisticada y orientada al bienestar.

«Participar en Expo Real Estate México 2026 es una oportunidad natural y estratégica. Latinoamérica ha sido, por décadas, un pilar fundamental en la comunidad que ha dado vida a los proyectos en Miami. Presentar La Baia North Bay Harbor Islands y Continuum Club & Residences North Bay Village en este escenario significa mostrar la visión de cómo debe evolucionar la vida frente al agua: con diseño inteligente, bienestar integral y un sentido auténtico de comunidad. Miami continúa transformándose, y que los inversionistas y compradores latinoamericanos formen parte de esa evolución», explica Ian Bruce Eichner, fundador y presidente de Continuum Company.

Como parte de su visión de crecimiento en el sur de la Florida, Continuum también avanza en un nuevo proyecto frente al agua tras adquirir recientemente, por 49 millones de dólares, un edificio completo en Miami para su futura reurbanización. Esta adquisición estratégica refuerza el compromiso de la compañía con la creación de comunidades costeras de alto nivel y anticipa un próximo desarrollo que continuará elevando el estándar residencial de la marca en la ciudad.

Acerca de Continuum

Continuum Company es un desarrollador líder con más de tres décadas de trayectoria en proyectos residenciales, comerciales y de uso mixto en mercados clave como Miami y Nueva York. La firma es reconocida por crear comunidades de lujo que combinan arquitectura de vanguardia, diseño contemporáneo, amenidades de clase mundial y ubicaciones privilegiadas frente al agua.

La empresa está liderada por Ian Bruce Eichner, fundador y visionario detrás de algunos de los desarrollos más emblemáticos del país. Eichner ha sido responsable de transformar zonas icónicas como South Beach con proyectos pioneros como Continuum South Beach, que redefinió el estándar de vida de lujo en Miami y se convirtió en un referente internacional.

Continuum mantiene un enfoque centrado en excelencia arquitectónica, diseño atemporal, experiencias residenciales de alto nivel y desarrollos que integran bienestar, estilo de vida y entorno natural. Su portafolio actual incluye proyectos de nueva generación como La Baia North Bay Harbor Islands y Continuum Club & Residences North Bay Village, que continúan expandiendo la presencia de la marca en el sur de la Florida con propuestas exclusivas, sofisticadas y orientadas al comprador global. Más información en https://www.continuumcompany.com/.