En 5 años más de 6 millones de préstamos personales: Credmex demuestra la necesidad de democratizar el crédito

Ante la falta de opciones accesibles en la banca comercial, millones de mexicanos ya utilizan el crédito inmediato como primera opción

La plataforma de créditos digitales, Credmex, ha otorgado 6 millones de préstamos acumulados. Este 2026 está cumpliendo cinco años de democratizar el acceso al crédito en un país donde el 63 % de la población entre 18 y 70 años no cuenta con un crédito formal, según la Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

De este total, Credmex destaca que el 45.5 % de los solicitantes son jóvenes adultos de 30 a 40 años. «El aumento en el número de usuarios reales refleja el compromiso de la marca con la promoción de la inclusión financiera», aseguran los voceros de Credmex.

En México, el 17 % de la población reportó en la ENIF haber solicitado un crédito en la banca tradicional y haber sido rechazada alguna vez, principalmente por falta de historial crediticio, siendo los jóvenes y las mujeres quienes más se han rechazado. Sin embargo, más de la mitad de las usuarias de Credmex son mujeres (50.1 %), mientras que los hombres representan el 49.9 %.

La participación femenina superó el 47 % registrado el año pasado, lo que supone un incremento de 3.1 puntos porcentuales, reflejando una creciente adopción de soluciones financieras digitales por parte de las mujeres, señalan los directivos de la plataforma de microcréditos.

Credmex se ha convertido en una opción para las personas que no tienen historial crediticio en la banca tradicional. Los principales clientes de la plataforma son empleados generales (20.8 %), docentes (5.3 %) y vendedores (en un porcentaje más pequeño).

La mayoría de los préstamos (25 %) que otorga Credmex se utilizan para gastos de emergencia, lo que demuestra cómo las finanzas inclusivas ayudan a los usuarios a resolver dificultades financieras cotidianas.

Inclusión más allá de las grandes ciudades

Asimismo, en las zonas donde los bancos tradicionales tienen poca presencia, Credmex está redefiniendo el acceso a los servicios financieros a través de soluciones digitales y procesos de préstamos simplificados. La plataforma ha logrado superar tanto las barreras geográficas como las institucionales, brindando oportunidades de crédito sin precedentes a miles de personas que históricamente han sido excluidas del sistema financiero.

Los usuarios de Credmex se encuentran en grandes ciudades como Estado de México (27.8 %), Ciudad de México (21.2 %), Veracruz (17.2 %), Jalisco (15 %) y Nuevo León (12.8 %). Sin embargo, en zonas alejadas de las grandes ciudades, el 26 % de los usuarios de Credmex usa los créditos para impulsar su negocio, el 23 % lo usa para emergencias y el 14 % para educación, el resto es para fines diversos.

Sus líderes aseguran que la cobertura de Credmex se ha extendido progresivamente hacia ciudades de menor tamaño y regiones remotas, mientras que la participación de usuarias continúa en aumento, ampliando la accesibilidad financiera y promoviendo de manera efectiva la inclusión financiera en México.

Esta plataforma digital, con el respaldo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está satisfaciendo la demanda de créditos sobre todo en la base de la pirámide, donde es necesario democratizar el acceso a este tipo de productos.

En sus primeros cinco años, «Credmex ha construido un sistema de crédito más accesible apoyado en modelos de riesgo basados en big data e inteligencia artificial, reduciendo de forma continua las barreras de acceso al financiamiento y permitiendo que más mexicanos, anteriormente excluidos de la banca tradicional, obtengan su primer préstamo», destacan los directivos de Credmex.

Con motivo de su quinto aniversario, Credmex ha lanzado beneficios especiales de 0 % intereses como muestra de agradecimiento a sus usuarios. Asimismo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la plataforma presentará diversas promociones exclusivas, incluyendo reducción de intereses y aumento de límites de crédito, con el objetivo de ofrecer un apoyo financiero más flexible y cercano.