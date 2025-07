American Pistachio Growers destaca a los pistaches americanos como un snack nutritivo y saludable

Los pistaches americanos son una opción nutritiva que ayuda a controlar el apetito y mantener un peso saludable. Su contenido de fibra, proteína y grasas saludables aumenta la saciedad y reduce el hambre

Uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial corresponde a la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, por lo que la promoción de una alimentación saludable y el control de la ingesta, así como de la práctica de actividad física, entre otras recomendaciones para mejorar el estilo de vida, se han convertido en las principales medidas de los organismos de salud para favorecer el mantenimiento de un peso saludable y así, prevenir enfermedades.

Menos hambre, más nutrición: así actúan los pistaches en el cuerpo

En el caso de la alimentación, incorporar alimentos nutritivos en la dieta habitual puede ser considerada una estrategia efectiva y sostenible para la consecución y mantenimiento de un peso saludable y la composición del mismo, de ahí que los frutos oleaginosos, como los pistaches, emerjan como una alternativa para incorporarse en el día a día.

Si bien su aporte de energía y grasa pudieran sugerir cierta cautela para su consumo, lo cierto es que, diversos estudios han demostrado que incluir pistaches en la alimentación habitual puede resultar una herramienta valiosa para el mantenimiento de un peso saludable e incluso podría contribuir a una ligera pérdida del mismo. Al ser un alimento con un alto contenido de fibra, una buena fuente de proteína completa y de grasas monoinsaturadas, también conocidas como grasas saludables, resulta en una alternativa con una alta densidad energética, pero con un bajo índice glucémico y un reducido contenido de energía metabolizable neta, elementos que en conjunto contribuyen al aumento de la saciedad y reducción de ataques de hambre sin impactar sobre la ingesta de energía.

Incorporar una porción recomendada de 28 gramos, o su equivalente a 49 piezas, dentro de una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo, podría ser una estrategia efectiva para alcanzar y mantener un peso saludable.

American Pistachio Growers es una asociación que representa a más de 800 productores de pistache en Estados Unidos. Su misión es promover el consumo de pistaches americanos mediante la difusión de sus beneficios nutricionales.

