Acercará Laboratorio Médico del Chopo a más mexicanos a su bienestar, a través de sus descuentos en el Buen Fin 2025

Estudios participantes tendrán hasta 35 % de descuento. Participan más de 680 sucursales en 30 entidades. Es el quinto año consecutivo en que Laboratorio Médico del Chopo participa

Del 13 al 17 de noviembre, las sucursales de Laboratorio Médico del Chopo –más de 680 en 30 entidades del país-, ofrecerán hasta 35 % de descuento en estudios participantes como parte de El Buen Fin 2025, con el propósito de acercar la salud a más familias mexicanas y fomentar una cultura de prevención y seguimiento a padecimientos crónicos sin comprometer su economía.

«La salud también participa en El Buen Fin porque forma parte de la prosperidad de las familias mexicanas. Para Laboratorio Médico del Chopo cuidarse no es un lujo sino una inversión a largo plazo, además; con el ahorro que obtienen al realizarse sus estudios con nosotros, decenas de miles de familias podrán cumplir otros objetivos personales o familiares», afirmó Rodrigo Graciano Palacios, director corporativo comercial y de Nuevos Negocios de Grupo Diagnóstico Proa.

Toda una vida, cuidando la vida

Laboratorio Médico del Chopo, perteneciente a Grupo Diagnóstico Proa, cuenta con más de 75 años de experiencia y realiza más de 2,300 estudios clínicos y de imagenología, respaldados por una red conformada por más de 500 especialistas, además de personal altamente capacitado, tecnología de vanguardia y procesos certificados de calidad y confiabilidad.

Laboratorio Médico del Chopo es el único laboratorio en el país acreditado por el Colegio de Patólogos Americanos (CAP) en todas las disciplinas diagnósticas —alta, mediana y baja especialidad—, asimismo cuenta con otras certificaciones que garantizan calidad, precisión y confianza en cada resultado, a través de su centro analítico.

En los últimos cuatro años, la compañía ha invertido en promedio, cerca de 45 millones de pesos anuales, tan sólo en nuevas regiones. Además, actualmente genera más de 5,200 empleos, lo que fortalece su compromiso con la salud, la economía y la sociedad de México.

A través de su sitio web, app y centro de contacto omnicanal, los pacientes pueden cotizar, agendar y pagar en línea sus estudios, así como consultar sus resultados de manera segura en la Nube Chopo, una plataforma digital que refuerza la experiencia integral y accesible de atención médica.

«Somos una empresa mexicana que impulsa el bienestar desde la innovación, la calidad y la accesibilidad. Participar en El Buen Fin refuerza nuestro compromiso con el desarrollo nacional, la economía familiar, el cuidado preventivo y sobre todo con acercar a las personas con lo más valioso: su bienestar», destacó Pricila Andrade Valadez, directora de Marketing, Comercio Digital y Omnicanalidad de Grupo Diagnóstico Proa.

La participación de Laboratorio Médico del Chopo en El Buen Fin forma parte de su propósito institucional de «cuidar la vida», alineado con los valores de Grupo Diagnóstico Proa: calidad, servicio, respeto, innovación y productividad.

Desde su liderazgo en diagnóstico médico en México, Grupo Diagnóstico Proa —integrado por Laboratorio Médico del Chopo, Acceso Salud, Carpermor, Imagenus y la Fundación Luis Pasteur— trabaja cada día para ofrecer servicios confiables, humanos y sostenibles que generen bienestar para las personas y las comunidades donde opera.

Sobre Grupo Diagnóstico Médico Proa

Grupo Diagnóstico Proa, con más de 75 años de experiencia, es un líder en el diagnóstico médico en México. A través de su red de laboratorios y servicios especializados, la empresa se enfoca en brindar soluciones diagnósticas precisas, rápidas y confiables para mejorar la calidad de vida de las personas. Grupo Proa está comprometido con la innovación, la ética y la responsabilidad social, siempre buscando contribuir de manera significativa al bienestar de la sociedad.

Sobre Laboratorio Médico del Chopo

Empresa orgullosamente mexicana con la red de diagnóstico más completa del país gracias a su oferta superior a los 2,300 análisis clínicos y estudios especializados. A lo largo de más de 75 años de historia se ha caracterizado por su confiabilidad y credibilidad entre pacientes y profesionales de la salud, convirtiéndose en el referente de varias generaciones en cuanto a estudios de apoyo al diagnóstico médico se refiere. Hoy se encuentra en 30 estados de la república, con instalaciones de vanguardia y el respaldo de certificaciones y acreditaciones de su centro analítico de talla internacional.



Source: Mexicomex Comunicae