Zabbix Labs 2026 capacitará a la próxima generación de expertos en monitoreo

Zabbix elige a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para capacitar a la próxima generación de expertos en monitoreo con Zabbix Labs 2026

Zabbix, líder global en soluciones de monitoreo y observabilidad de código abierto, anunció que México será una pieza clave en su estrategia regional para Zabbix Labs 2026. Tras el éxito rotundo de su edición anterior, el roadshow de inmersión técnica expande su presencia en el país confirmando tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Zabbix Labs es una iniciativa de educación y desarrollo profesional que recorre Latinoamérica ofreciendo eventos presenciales gratuitos. Para esta nueva edición, que arrancará en México el próximo 13 de abril, la compañía ha diseñado un programa renovado enfocado en elevar el nivel técnico de los especialistas en TI, DevOps y redes con la finalidad de estar más cerca de los usuarios de la herramienta.

Un salto en profundidad técnica

A diferencia de conferencias tradicionales, Zabbix Labs 2026 se perfila como un espacio de entrenamiento intensivo (hands-on). El contenido de este año abordará desafíos de monitoreo modernos, «el valor de Zabbix Labs México está en la profundidad técnica. Como trainer, interactuar con quienes operan Zabbix a diario es insustituible. Es el espacio perfecto donde transformamos la teoría avanzada en visibilidad absoluta para las empresas mexicanas», subrayó Facundo Vilarnovo, Zabbix Trainer y uno de los expertos que liderará las sesiones técnicas en la región.

Consolidación de la comunidad en México

El regreso de Zabbix Labs a México responde al crecimiento acelerado de la comunidad local. En 2025, el tour regional reunió a más de 1,000 profesionales en 12 ciudades de América Latina, validando la necesidad de espacios donde los usuarios puedan resolver dudas directamente con los creadores de la tecnología.

Convocatoria y registro

La convocatoria está abierta para profesionales de TI, administradores de sistemas y líderes tecnológicos que deseen participar en estas jornadas de cupo limitado. Las fechas específicas y sedes para las ediciones en México son las siguientes:

Zabbix Labs Ciudad de México: 13 de abril – UACM Del Valle.

13 de abril – UACM Del Valle. Zabbix Labs Guadalajara: 15 de abril – CUCEA.

15 de abril – CUCEA. Zabbix Labs Monterrey: 17 de abril – CHN Hotel Monterrey Centro.

Para obtener más información o realizar su registro, visitar https://www.zabbix.com/la/events/zabbix_labs_latam_2026.

Acerca de Zabbix

Zabbix es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de software de monitoreo y observabilidad de código abierto para redes, aplicaciones y entornos en la nube. Además de su plataforma gratuita, ofrece soporte comercial, consultoría, entrenamiento oficial y Zabbix Cloud, su solución SaaS totalmente gestionada. En América Latina, opera a través de su filial regional para fortalecer el soporte y la cercanía con su ecosistema de socios y usuarios.