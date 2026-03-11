Cotemar: 14 años de excelencia y compromiso social en México

Por 14 años consecutivos Cotemar ha recibido el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable) que otorga el Cemefi

La consistencia es el sello que define a las grandes instituciones. Este año, Grupo Cotemar alcanza un hito fundamental en su trayectoria al recibir, por decimocuarto año consecutivo, el Distintivo ESR® (Empresa Socialmente Responsable) otorgado por el Cemefi.

Este reconocimiento no solo valida el cumplimiento de estándares internacionales, sino que celebra casi una década y media de haber integrado la ética y la sostenibilidad en el ADN de la compañía. Al respecto, una fuente de la organización destacó: «Llegar a 14 años con este distintivo no es una casualidad; es el resultado de una cultura que entiende que el éxito de una empresa se mide por el bienestar que genera en su gente y en su entorno. En Cotemar, la responsabilidad social no es una meta, es nuestra forma de operar».

La evaluación de este año destacó la solidez de Cotemar en sus pilares de gobernanza y su capacidad para responder a las expectativas de sus grupos de interés. Al mantener esta certificación de manera ininterrumpida, la empresa reafirma que su prioridad sigue siendo el respeto a los derechos de sus colaboradores y el fortalecimiento de las comunidades donde opera.

Con este logro, Grupo Cotemar ratifica su compromiso con el futuro del país, demostrando que la experiencia técnica y la responsabilidad social son los motores que impulsan el desarrollo sustentable de la industria en México. Este nuevo distintivo es una promesa renovada hacia sus clientes, inversionistas y, sobre todo, hacia las familias que forman parte del Grupo.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

Experiencia, eficiencia, entrega y empatía social definen a la compañía.

Cotemar es una compañía 100 % mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Su experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, la posicionan como una opción de referencia, colaborando con diversos clientes, ayudándoles a superar sus retos y maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por una cultura de colaboración y por convertir los retos en grandes oportunidades, Cotemar ejecuta proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, más de 46 años de trayectoria lo respaldan. «One stop to get it done, and done right».

Más información sobre Cotemar en su página web https://cotemar.com.mx/