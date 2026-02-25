VTEX: la transformación del comercio digital en México, comercio unificado, inteligencia agéntica y B2B

El comercio electrónico en México atraviesa una etapa de mayor sofisticación, donde la integración real de canales, la inteligencia artificial agéntica y la digitalización del B2B están redefiniendo la competitividad

El comercio electrónico en México atraviesa una nueva etapa de madurez. Hoy se consolida como un ecosistema sofisticado, donde convergen modelos omnicanal, inteligencia artificial y digitalización de relaciones comerciales entre empresas. De acuerdo con el «Estudio de Venta Online 2025» de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico minorista en México alcanzó 789,700 millones de pesos en 2024, con un crecimiento superior al 20 % anual. Además, más de 67 millones de mexicanos compran en línea.

Estas cifras no solo reflejan volumen, sino un cambio estructural en el comportamiento del consumidor. El comprador mexicano actual alterna entre tienda física y digital, consulta inventarios en tiempo real, compara precios en marketplaces y exige entregas cada vez más rápidas. Este nuevo entorno exige infraestructuras tecnológicas capaces de integrar datos, operaciones y experiencia en un mismo ecosistema.

Comercio unificado: del discurso omnicanal a la integración real

La omnicanalidad dejó de ser una promesa aspiracional para convertirse en una necesidad operativa. El comercio unificado implica que inventarios, precios, promociones, logística y atención al cliente operen desde una misma arquitectura tecnológica, eliminando fricciones entre canales. En México, grandes retailers de autoservicio, moda y electrónica han avanzado en modelos donde las tiendas físicas funcionan como centros de fulfillment, habilitando esquemas de click & collect, envíos desde tienda y devoluciones cruzadas entre canales. Este enfoque no solo mejora la experiencia del cliente, sino que optimiza inventarios y reduce costos logísticos.

La consolidación de marketplaces propios y la expansión hacia modelos híbridos donde una empresa vende directamente y también integra vendedores terceros es otro indicador de esta evolución estructural.

Inteligencia agéntica: cuando la IA ejecuta, no solo recomienda

El siguiente salto evolutivo está impulsado por la inteligencia artificial agéntica. A diferencia de los sistemas tradicionales de recomendación, los agentes inteligentes pueden ejecutar acciones completas dentro del proceso comercial: automatizar respuestas en servicio al cliente, gestionar órdenes, personalizar catálogos dinámicos o anticipar necesidades de recompra.

Según el estudio «Digital Trends 2025» de Adobe, más del 60 % de las empresas en América Latina ya está invirtiendo en automatización avanzada para personalización en tiempo real. La expectativa es que la IA no solo mejore la conversión, sino que transforme la eficiencia operativa.

En este contexto, plataformas de comercio empresarial están incorporando capacidades de IA nativa para habilitar experiencias más inteligentes y conectadas. Por ejemplo, soluciones como VTEX AI integran automatización contextual y herramientas de personalización dentro de entornos de comercio unificado. «Nuestra automatización basada en agentes conecta la plataforma de punta a punta, acelerando operaciones, optimizando decisiones y habilitando un crecimiento sostenible a escala empresarial. Hemos entendido que para los negocios la conversación ya no gira únicamente en torno a vender más, sino a operar mejor en un entorno cada vez más complejo», afirma Yuriko Huayana, General Manager Latam.

El auge del B2B digital: la próxima frontera de crecimiento

El comercio B2B digital en México se perfila como la próxima gran ola de transformación. Empresas manufactureras, distribuidores y mayoristas están migrando procesos tradicionalmente manuales hacia portales digitales con reglas de precio personalizadas, flujos de aprobación y autoservicio 24/7.

La digitalización de cadenas de suministro, la integración de sistemas ERP y la necesidad de visibilidad en tiempo real están acelerando este proceso. De acuerdo con un informe de Grand View Research, se espera que el mercado de comercio electrónico B2B en México alcance USD 107.6 mil millones para 2030.En México, este fenómeno se refleja en sectores como autopartes, materiales de construcción, bienes de consumo masivo y farmacéutico, donde los compradores empresariales demandan la misma experiencia digital intuitiva que tienen como consumidores finales.

El desafío radica en que el B2B requiere capacidades específicas: catálogos personalizados por cliente, gestión de crédito, negociación de precios por volumen, integración con sistemas empresariales y múltiples usuarios por cuenta. La convergencia de estas necesidades con modelos de comercio unificado está redefiniendo la arquitectura tecnológica del sector. «En nuestra plataforma a través de capacidades como la personalización de catálogos, precios y contenidos por cliente, herramientas de autoservicio y flujos de cotización integrados con los equipos comerciales, las empresas pueden transformar su modelo B2B y gestionar toda su operación desde un entorno unificado, más ágil y conectado», comenta Yuriko Huayana, General Manager Latam de VTEX.

La transformación del comercio digital en México no es solo un fenómeno de crecimiento, sino de sofisticación. En esta nueva etapa, las empresas que logren conectar sus operaciones internas con las expectativas del consumidor y del comprador empresarial serán las que capitalicen el siguiente ciclo de expansión del comercio digital en el país.