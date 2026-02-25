CASIO: ingeniería, expresión y cultura en movimiento

CASIO presenta una nueva serie de colaboraciones y lanzamientos que integran ingeniería, tradición artesanal y expresiones culturales contemporáneas. Desde su alianza con TOYOTA Racing y la incorporación de EDIFICE al automovilismo de resistencia, hasta piezas inspiradas en técnicas japonesas ancestrales y propuestas ligadas a la estética juvenil y el skateboarding, la marca reafirma su capacidad para conectar con diferentes comunidades a través del tiempo como símbolo y lenguaje compartido

En sintonía con su búsqueda permanente por explorar nuevas formas de expresión, colaboración y conexión con distintas comunidades, CASIO presenta una serie de iniciativas y piezas que revelan la diversidad de territorios con los que la marca dialoga. Estos abarcan desde la ingeniería automotriz y la artesanía tradicional japonesa, hasta la creatividad juvenil y la evolución cultural del skateboarding. Cada proyecto muestra una interpretación particular del tiempo como símbolo, herramienta y lenguaje compartido.

La reciente colaboración con TOYOTA Racing refleja esta convergencia entre precisión y desempeño. Ambas organizaciones coinciden en un punto donde la ingeniería y la lectura estratégica del tiempo forman parte central de su identidad. La alianza —que integra a la línea EDIFICE en el entorno del automovilismo de resistencia— destaca cómo los ritmos, decisiones y estrategias de carrera se relacionan con la visión de CASIO sobre el tiempo dentro de la tecnología y la cultura contemporánea.

En una dirección distinta, pero igualmente significativa, se presenta el MRG‑B2100D‑2A, una pieza inspirada en el kigumi, técnica tradicional japonesa utilizada para ensamblar madera sin clavos ni herrajes. Esta referencia cultural se convierte en una carátula tridimensional en tono hanada‑iro, que evoca estructuras arquitectónicas y atmósferas históricas. Su construcción meticulosa —compuesta por componentes pulidos individualmente— evidencia un interés por la precisión que trasciende la técnica y se conecta con la estética y la memoria artesanal de Japón.

La expresión personal adquiere un matiz diferente con el BABY‑G BGD‑10KH, un modelo que incorpora colores pastel, formas lúdicas y un sistema modular que permite portar la caja del reloj como accesorio en diversos objetos cotidianos. Esta propuesta refleja tendencias actuales de personalización, diseño adaptable y cultura visual juvenil, donde las piezas acompañan estilos diversos sin limitarse a una sola función. Las animaciones en pixel art que aparecen al activar la luz añaden un gesto lúdico integrado al lenguaje visual contemporáneo.

Por otro lado, la colaboración con el medallista olímpico Yuto Horigome evidencia la relación de CASIO con expresiones culturales que trascienden el ámbito deportivo. Horigome, figura clave en la escena global del skateboarding, representa una forma de entender el movimiento, la constancia y la creatividad como elementos de identidad. Su trayectoria se alinea con la visión de G‑SHOCK sobre resistencia y evolución, y su participación abre un diálogo con nuevas audiencias que ven en el skate un espacio de expresión tanto técnico como emocional.

Estas presentaciones —distintas entre sí, pero reunidas por una misma sensibilidad— ilustran cómo CASIO continúa fortaleciendo vínculos con territorios culturales, técnicos y creativos. Desde la ingeniería de precisión y la artesanía tradicional, hasta la estética juvenil y las narrativas del skateboarding, la marca mantiene un enfoque donde el tiempo se convierte en un puente entre generaciones, comunidades, historias y formas de vivirlo.

Acerca de TOYOTA RACING

TOYOTA RACING es una de las marcas de automovilismo de Toyota Motor Corporation, con participación en el FIA WEC y en NASCAR. La marca es responsable de las actividades de automovilismo enfocadas en el desarrollo de motores, trenes motrices y tecnología avanzada. A partir de la temporada 2026, el equipo adoptó el nombre TOYOTA RACING, dejando atrás la denominación TOYOTA GAZOO Racing y marcando un nuevo inicio.

Acerca de BABY‑G

BABY‑G es la línea de relojes de CASIO diseñada para ofrecer estilo, resistencia y autenticidad. Sus modelos combinan colores vibrantes, diseños contemporáneos y funciones prácticas, convirtiéndolos en una opción destacada para quienes buscan accesorios divertidos y llenos de personalidad.

Yuto Horigome

Nacido en Tokio, Yuto Horigome comenzó a practicar skateboarding a los seis años. En 2018 y 2019 obtuvo tres victorias consecutivas en Street League Skateboarding (SLS), además de convertirse en el primer skater japonés en ganar la competencia SLS Londres en 2019. También obtuvo medallas de oro en X Games Minneapolis 2019, en el Campeonato Mundial Street en Italia (2021) y en X Games Japón 2022.

En 2023 se convirtió en el primer atleta japonés en ganar el prestigioso Tampa Pro, título que defendió exitosamente en 2024. Asimismo, es el primer medallista olímpico de oro en skateboarding street en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En los Juegos Olímpicos de París 2024, obtuvo su segunda medalla de oro consecutiva tras una remontada decisiva en su último intento, generando gran impacto en Japón y a nivel internacional.

Actualmente, con 27 años, Horigome es reconocido como un ícono global del skateboarding y una de las figuras jóvenes más relevantes del deporte japonés. Esta es su segunda alianza como embajador con Casio.

Acerca de G‑SHOCK

El reloj G‑SHOCK resistente a los impactos de CASIO es sinónimo de durabilidad, resultado del sueño de su creador, Kikuo Ibe, de desarrollar «un reloj que nunca se rompiera». Tras más de 200 prototipos hechos a mano y rigurosamente probados, en 1983 se lanzó el primer G‑SHOCK, que pronto consolidó su reputación como «el reloj más resistente de todos los tiempos».

Cada modelo integra siete elementos clave: resistencia a los choques eléctricos, a la gravedad, a bajas temperaturas, a vibraciones, al agua, a impactos y dureza estructural. La ingeniería de CASIO protege los componentes internos mediante uretano y módulos suspendidos dentro de la estructura del reloj. Desde su lanzamiento, G‑SHOCK ha continuado evolucionando bajo el mantra del Sr. Ibe: «Nunca nunca se rindan». Más información en https://gshock.casio.com/mx/.

Acerca de Casio Computer Co., Ltd.

Casio Computer Co., Ltd. es uno de los líderes globales en productos de electrónica de consumo y soluciones tecnológicas para empresas. Desde su fundación en 1983, la compañía ha mantenido una filosofía centrada en la «creatividad y contribución», impulsada mediante la introducción de productos innovadores. Con presencia en más de 25 países de Asia, Norteamérica y Europa, la empresa cuenta con una plantilla superior a 12 mil empleados en todo el mundo.

Su portafolio incluye relojes, calculadoras, cámaras digitales, diccionarios electrónicos, rotuladores, proyectores, instrumentos musicales, cajas registradoras, videoproyectores profesionales y otros dispositivos.