Unilever celebra el Orgullo con acciones y espacios de trabajo libres y auténticos

Unilever de México ha sido reconocida por HRC Equidad MX 2025 como uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ en México por 8 años consecutivos. A través de la red interna proUd, Unilever ha fortalecido sus políticas para garantizar acompañamiento físico y psicológico a colaboradores en procesos de transición de género

Cuando existe un compromiso real por construir lugares de trabajo cada vez más inclusivos y equitativos, los resultados se perciben. En el marco del Mes del Orgullo, Unilever de México reafirma sus acciones para crear espacios donde todas las personas se sientan valoradas, escuchadas y representadas, a través de políticas sólidas, programas de acompañamiento y una cultura organizacional que promueve la inclusión en todos los niveles.

Como parte de esta visión, la compañía se ha adherido a los 10 compromisos de Pride Connection México, una red empresarial que impulsa la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el entorno laboral. Esta alianza implica, entre otras acciones, apoyar a líderes y grupos LGBTQ+, establecer mecanismos para prevenir y atender casos de discriminación, y aplicar indicadores que permitan medir avances en inclusión laboral, entre otros. Esto refuerza el objetivo de construir entornos seguros y libres de barreras, donde la diversidad se traduzca en nuevas ideas, mejores soluciones y espacios más humanos.

Uno de los pilares de esta transformación ha sido la red interna proUd, conformada por colaboradores que impulsan el cambio desde el interior de la empresa. Gracias a su trabajo, Unilever ha fortalecido sus políticas internas, eliminado sesgos en procesos clave y ofreciendo acompañamiento físico, psicológico y administrativo para personas en procesos de transición de género.

Como resultado de este trabajo estructural, Unilever de México fue reconocida recientemente por el índice HRC Equidad MX 2025 como uno de los Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+ en el país, un distintivo que refleja su compromiso con la inclusión real y con una cultura organizacional centrada en la igualdad de oportunidades.

«En Unilever de México, creemos que un entorno verdaderamente inclusivo se construye con acciones concretas. Por eso, trabajamos todos los días para que nuestras oficinas, nuestras políticas y nuestras decisiones reflejen nuestro compromiso con la diversidad. Habilitamos espacios como sanitarios neutros en nuestras oficinas corporativas y colaboramos con organizaciones como Pride Connection México, It Gets Better y HRC Equidad MX. Celebrar la fuerza de las comunidades LGBTQ+ también significa garantizar un entorno seguro, digno y libre para desarrollarse», expresó Guillermo Di Bella, Director de Recursos Humanos de Unilever de México y Foods Latam.

La participación de Unilever de México en eventos del Orgullo y su impulso a la inclusión a través de sus marcas son parte de una estrategia integral que busca reconocer y celebrar la diversidad, abrir espacios de conversación y derribar barreras en todos los entornos.

«Cuando las personas tienen un espacio seguro donde pueden ser ellas mismas, libre de miedos y con apoyo, lo extraordinario sucede: ampliamos la mirada, se unen distintas formas de pensar y podemos abrir caminos a soluciones más creativas, más humanas», agregó Di Bella.

En Unilever, construir un entorno laboral plural es parte fundamental para lograr una visión más amplia, para avanzar hacia una cultura que valore todas las voces y promueva el respeto como base del trabajo colaborativo, entendiendo que la inclusión impulsa tanto el bienestar de las personas como la evolución de toda la organización.



