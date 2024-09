Trustifi extiende la ciberseguridad basada en IA a Centro y Sudamérica con su distribuidor IG Technologies

/COMUNICAE/

Este líder en ciberseguridad de correo electrónico basado en IA continúa aumentando su presencia global, abordando una base de clientes compleja y la expansión en LATAM

Trustifi, el principal proveedor de soluciones de ciberseguridad de correo electrónico de próxima generación impulsadas por IA, continúa ampliando su base de clientes en América Central, América del Sur y el Caribe a través de su relación con el socio de distribución IG Technologies, con sede en Miami, FL. Su base colectiva de socios de LATAM incluye países como México, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay. IG Technologies es un distribuidor global centrado en soluciones y servicios de ciberseguridad, con clientes en Estados Unidos, LATAM y más allá. Esta relación ha experimentado un crecimiento de ventas cercano al 48% en el último año en el mercado de LATAM. Además de la comunidad de clientes de LATAM, Trustifi atiende a proveedores de servicios gestionados y proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSPs y MSSP) en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, India, Emiratos Árabes Unidos, África, China, Japón, Chipre y Filipinas.

Según informes de prensa, los países de la geografía de LATAM han experimentado expansiones en sus sectores de TI. Por ejemplo, el crecimiento del segmento de TI solo para Brasil se estimó en $ 96.66 mil millones de dólares en 2023, y se prevé que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17.11%, lo que elevará su valor a $ 212.95 mil millones de dólares para 2028. Esto ejemplifica las oportunidades que existen para los MSP que venden a los países de LATAM.

Trustifi ofrece un conjunto completo de soluciones de ciberseguridad de correo electrónico basadas en API e impulsadas por IA, cuyos escaneos avanzados pueden interpretar y marcar texto cuestionable e identificar imágenes infectadas y códigos QR, diferenciando sus capacidades en el mercado. La compañía ofrece una larga lista de características que atienden a los hablantes de español, incluidos complementos para el cifrado AES de 256 bits saliente; informes, notificaciones y análisis de cuarentena; análisis de amenazas; y portales seguros de respuesta bidireccional.

La función automatizada de Cumplimiento con Un Clic de Trustifi permite a los usuarios adaptarse a regulaciones como la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD) con un solo clic del ratón, quitando la carga de decidir qué material cumple con esta directriz de las manos de los equipos y empresas individuales. Más allá de adherirse a las regulaciones específicas de cada país, las empresas que operan a través de las fronteras internacionales también deben considerar los acuerdos regionales y los estándares internacionales que podrían afectar sus prácticas de seguridad del correo electrónico, como las directrices de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto demuestra lo complejo que es el mercado de la ciberseguridad para los MSP que trabajan en estas regiones, y la naturaleza crucial de utilizar la seguridad de correo electrónico de próxima generación de un proveedor global versátil y bien informado. IG Technologies se toma muy en serio estas responsabilidades, y seleccionó las soluciones integrales de Trustifi para abordar los crecientes requisitos de seguridad del correo electrónico para sus clientes.

Trustifi continúa desarrollando características sofisticadas para su suite de soluciones, incluyendo una herramienta de prevención de pérdida de datos (DLP) que proporciona un conjunto automatizado de reglas y configuraciones para verticales como la salud, el gobierno y la educación. La compañía también acaba de lanzar una herramienta de clasificación de datos que permite a los administradores ver análisis desagregados sobre los diferentes tipos de contenido confidencial que pasa a través de la red. Estos tipos de confidencialidad de DLP pueden variar desde información bancaria y crediticia hasta credenciales de usuario y claves de API.

«La economía mundial se vuelve más globalizada con cada año que pasa, ya que la tecnología facilita la facilitación de las transacciones y el comercio electrónico de todo el mundo», dijo Rom Hendler, CEO y cofundador de Trustifi. «Desafortunadamente, las amenazas cibernéticas también son globales y se están acelerando junto con el aumento del malware y el phishing generados por IA. Nos sentimos honrados de poder extender nuestra ciberseguridad de próxima generación impulsada por IA en toda la región de LATAM junto con un distribuidor en crecimiento como IG Technologies, brindando soluciones más avanzadas y nativas de la nube a los MSP en este mercado geográfico prometedor».

«Las capacidades de Trustifi han superado nuestras expectativas en todo el continente americano y más», dijo Iris García, CEO de IG Technologies. «Nuestro socio de ciberseguridad de correo electrónico necesitaba demostrar un conocimiento profundo de lo que se necesita para gestionar la clientela en varias geografías, cada una con sus propios requisitos. La suite de Trustifi ofrece una protección superior de entrada y salida, lo que nos ayuda a proporcionar una oferta atractiva y, en última instancia, apoya a las empresas en múltiples regiones con las mejores características impulsadas por IA».

Trustifi fue reconocida en la Guía de Mercado de Gartner 2023 para la Seguridad del Correo Electrónico* por sus soluciones de Escudo de Salida, Escudo de Entrada y Protección contra la Apropiación de Cuentas. Los productos de Trustifi han sido reconocidos en repetidas ocasiones por prestigiosas fuentes como la revista CRN, la revista ChannelVision, MSP Today, la Asociación Americana de Negocios, los Premios de Ciberseguridad BIG Fortress, Expert Insights, los Premios Avance en Ciberseguridad, SourceForge y los Premios Golden Bridge «Globee». El nuevo Módulo de Concienciación sobre Seguridad del Correo Electrónico de la compañía acaba de ser nombrado finalista en la categoría de seguridad del correo electrónico del prestigioso concurso Tech Innovators de la revista CRN.

https://go.trustifi.com/gartner-correo electrónico

Acerca de Trustifi

Trustifi es una empresa de ciberseguridad que ofrece soluciones entregadas en una plataforma de software como servicio que incluye sofisticadas herramientas impulsadas por IA. Trustifi lidera el mercado con los productos de seguridad de correo electrónico más fáciles de usar e implementar, proporcionando seguridad de correo electrónico entrante y saliente de un solo proveedor. El activo más valioso para cualquier organización, aparte de sus empleados, son los datos contenidos en su correo electrónico, y el objetivo clave de Trustifi es mantener los datos, la reputación y las marcas de los clientes a salvo de todas las amenazas relacionadas con el correo electrónico. Con el Escudo de Entrada de Trustifi, la Prevención de Pérdida de Datos, la Protección de Apropiación de Cuentas y el Cifrado de Correo Electrónico, los clientes siempre están un paso adelante de los atacantes. www.trustifi.com

Acerca de IG Technologies

IG Technologies es un proveedor de ciberseguridad de primer nivel con una sólida presencia global en los EE. UU., el Caribe y otros países de América Latina. Con más de una década de experiencia en la industria, la compañía se especializa en brindar soluciones de ciberseguridad de primer nivel para abordar de manera efectiva los desafíos tecnológicos y de seguridad de datos en constante evolución. Como distribuidores exclusivos en ciberseguridad, IG Technologies se encuentra en una posición única para proporcionar soluciones tecnológicas de vanguardia que mejoren las medidas de seguridad e impulsen la rentabilidad de las empresas. La extensa red de socios de la compañía representa el pináculo de la excelencia en el mercado, asegurando que los clientes reciban los mejores productos y servicios de su clase. www.IG. Tecnología

*Gartner, «Market Guide for Email Security», Ravisha Chugh, Peter Firstbrook, Franz Hinner, 13 de febrero de 2023. GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente, y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

