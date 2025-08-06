TruMerit lanza una credencial global para enfermeras generales de primer nivel

La nueva credencial basada en méritos está disponible para cualquier enfermero cualificado, de cualquier país, con el fin de reconocer sus competencias, independientemente del lugar en el que decidan vivir y trabajar

TruMerit, líder mundial en la evaluación de credenciales internacionales para apoyar las carreras profesionales de los trabajadores sanitarios, ha presentado hoy la Certified Global Nurse (CGN), la primera credencial verdaderamente global del mundo para enfermeros generales de primer nivel (RN).

La nueva credencial basada en méritos está disponible para cualquier enfermero cualificado, de cualquier país, con el fin de reconocer sus competencias, independientemente del lugar en el que decidan vivir y trabajar. Se concede tras superar el examen de cualificación para enfermeros (Nurse Qualifying Exam (NQE), NQE) de TruMerit, al que pueden presentarse los solicitantes tras la verificación de su formación en enfermería y su licencia.

Anteriormente conocido como el Examen de Calificación CGFNS y utilizado por enfermeras que emigraban a los Estados Unidos, el NQE se reinventó con un enfoque global para apoyar la evolución continua de la práctica de la enfermería en todo el mundo y, en particular, la aparición de retos clave como la salud digital, la salud mental y el cambio climático. Esto se logró mediante un proceso de colaboración en el que participaron más de 70 expertos en enfermería de 50 países, con representación de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud y todos los niveles de ingresos de los países del Banco Mundial. Los expertos acordaron un conjunto básico de normas de práctica de enfermería tras analizar los marcos de competencias de enfermería de 37 países.

Además de su función como requisito clave para la credencial CGN, el examen actualizado sigue respaldando otros programas de TruMerit, como el servicio de evaluación de credenciales VisaScreen® y el programa de certificación ‘Certification Program®’, como marco global compartido para validar los conocimientos aplicados y la competencia práctica de las enfermeras de todo el mundo.

«La certificación Certified Global Nurse ofrece a los enfermeros de todo el mundo un marco común para cumplir con los estándares esenciales de práctica de enfermería acordados a nivel mundial», afirmó el Dr. Peter Preziosi, presidente y director ejecutivo de TruMerit. «Cuando los enfermeros cuentan con esta certificación, sus empleadores y compañeros de trabajo saben que sus conocimientos y habilidades aplicados a la enfermería están validados según un punto de referencia global, lo que acredita su cualificación para prestar una atención sanitaria de calidad».

La credencial tiene como objetivo final proporcionar a las enfermeras una mayor movilidad dentro de la profesión, tanto en sus países de origen como más allá de las fronteras geopolíticas, a lo largo de toda su carrera profesional.

«Al acreditar la preparación para el trabajo a escala internacional y, por lo tanto, contribuir a ampliar la reserva de enfermeros cualificados fácilmente identificables en todo el mundo, la acreditación global se convertirá en parte de la solución a los retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios en todo el mundo», afirmó Preziosi.

«Esperamos que esta credencial contribuya a un esfuerzo colaborativo y sostenido en el que participen muchas partes interesadas —ministerios de salud, organismos internacionales, sistemas de salud, escuelas de enfermería y asociaciones de enfermería de todo el mundo— para armonizar la educación y la práctica de la enfermería y apoyar el crecimiento futuro de la fuerza laboral global de enfermería», afirmó.

El examen de certificación de enfermería es una prueba supervisada que se realizará cuatro veces al año en más de 1000 centros de examen Kryterion repartidos por todo el mundo, y cuya primera convocatoria está prevista para los días 10 a 14 de noviembre de 2025. Las enfermeras que deseen obtener la credencial CGN y presentarse al NQE en noviembre deben inscribirse antes del 30 de septiembre en el sitio web de TruMerit, donde encontrarán más información sobre la credencial y cómo prepararse para el examen.

El calendario de pruebas para 2026 se anunciará a finales de este año.

Sobre TruMerit

TruMerit es líder mundial en el desarrollo del personal sanitario. Anteriormente conocida como CGFNS International, la organización cuenta con casi 50 años de historia apoyando la movilidad profesional de enfermeros y otros trabajadores sanitarios, así como de quienes les conceden licencias y los contratan, mediante la validación de su formación, habilidades y experiencia cuando solicitan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. Como TruMerit, esta misión se ha ampliado para desarrollar la capacidad de la fuerza laboral que satisfaga las necesidades de las personas en un panorama sanitario mundial en rápida evolución. A través de su Instituto de Desarrollo de la Fuerza Laboral Sanitaria Mundial, la organización promueve la investigación basada en la evidencia, el liderazgo intelectual y la defensa de soluciones para el desarrollo de la fuerza laboral sanitaria, incluyendo normas de práctica y certificaciones reconocidas a nivel mundial que mejorarán las trayectorias profesionales de los trabajadores sanitarios. www.trumerit.org



Source: Mexicomex Comunicae