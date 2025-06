TRESemmé ofrece una solución profesional para la humedad, calor y el frizz en el cabello

Para las mexicanas, el frizz se mantiene como una de las tres principales preocupaciones capilares (1). No existe solución definitiva para el frizz. Existe la que dura con TRESemmé

La ciencia detrás del frizz y cómo enfrentarlo:

El frizz no es solo un problema estético, es una reacción natural del cabello frente a elementos del entorno. Por ejemplo, la humedad altera la estructura de la queratina, la principal proteína del cabello, lo cual ocasiona que el cabello absorba agua del ambiente y pierda su forma, generando un aspecto encrespado, opaco y difícil de manejar (3).

A eso se suma otro factor clave: la exposición prolongada al sol. La Academia Americana de Dermatología (AAD) advierte que los rayos UV descomponen las proteínas del cabello, provocando sequedad, fragilidad y pérdida de brillo.

Más allá de la humedad y la radiación solar, otros elementos como el uso frecuente de herramientas térmicas o la fricción cotidiana contribuyen a debilitar la fibra capilar, facilitando la aparición de frizz. Por ello, expertos de la AAD recomiendan rutinas que combinan hidratación, protección térmica, barreras contra los agentes externos y evitar la fricción.

Una solución avanzada y duradera

En respuesta a esta necesidad real, TRESemmé trae a México su nuevo Sistema de Sellado Profesional Antifrizz, una solución de calidad profesional inspirada en los tratamientos de salón, diseñada para blindar el cabello contra la humedad y el calor hasta por 72 horas¹.

La estrella de esta innovación es el Coat Spray Sellado Impermeabilizante, un spray profesional sin agua que forma una capa activa alrededor de la fibra capilar, bloqueando la humedad y creando un escudo que hace al cabello 15 veces más impermeable⁷. A diferencia de otros productos, no requiere calor para activarse y puede aplicarse en cabello húmedo o seco.

Su fórmula avanzada, con polímeros y sin agua, impermeabiliza y blinda contra el calor hasta los 230°C⁵, además protege contra los rayos UV6, dos de los principales factores que afectan la estructura capilar.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, tan sólo en 2024 la temperatura promedio anual alcanzó los 30.3° centígrados. Ante este panorama y en esas condiciones, es probable que se intensifiquen los efectos poco favorables de la humedad en el cabello, aumentando, así, la necesidad de una protección eficaz.

«TRESemmé ha sido pionera en innovación capilar por más de 75 años, fusionando calidad y estilo en su portafolio. Con este lanzamiento, la marca busca mayor eficacia en el control del frizz, entendiendo que las condiciones climáticas no pueden cambiarse. Sin embargo, su objetivo es que las consumidoras mantengan la cabeza en alto, sabiendo que TRESemmé es el aliado perfecto para su rutina diaria», destaca Lila López-Negrete, General Manager & Commercial Vicepresident for Unilever Beauty & Wellbeing Mexico.

«Esta nueva línea ayuda a tener un cabello con 0% Frizz por 72 horas, a pesar del pronóstico del clima», comparte Lila López-Negrete

Una rutina profesional de cuatro pasos

El Sistema de Sellado Profesional Antifrizz se compone de:

Paso 1: Limpieza y cuidado con Shampoo, Acondicionador y Mascarilla Keratina Antifrizz, que reparan y fortalecen la fibra capilar.

Paso 2: Sérum de Tratamiento Keratina Antifrizz, multifuncional, con y sin enjuague, que Revierte el daño causado por las herramientas de calor.

Paso 3: Crema para Peinar Keratina Antifrizz, que facilita el peinado, aporta suavidad y controla el frizz.

Paso 4: Coat Spray Sellado Impermeabilizante, el producto estrella, que bloquea la humedad y mantiene el cabello impecable hasta por 72 horas⁴.

Con más de 75 años de historia, TRESemmé mantiene su liderazgo como una marca pionera en innovación capilar, ofreciendo fórmulas de alto rendimiento desarrolladas por expertos en el cuidado capilar en colaboración con estilistas, con el respaldo de su presencia en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York.

El Sistema de Sellado Profesional Antifrizz ya está disponible en los principales autoservicios, farmacias a lo largo y ancho de la República Mexicana.

