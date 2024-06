Ternium y Fundación Proa traen de regreso a Puebla la magia y diversidad del cine latinoamericano

/COMUNICAE/

Se llevará a cabo del 14 al 16 de junio en el Museo Amparo, el Complejo Cultural Universitario de la BUAP y San Miguel Xoxtla. Esta edición contará con dos funciones al aire libre en el Parque Pavigi y el Zócalo en San Miguel Xoxtla, las cuales estarán abiertas al público en general. En esta novena edición se proyectarán 10 películas de 5 países de forma gratuita

La novena edición del Festival Ternium de Cine Latinoamericano llega nuevamente a Puebla, del 14 al 16 de junio, para cautivar a los amantes del séptimo arte con una selección de lo mejor de la cinematografía de la región latinoamericana. Este evento, presentado por Ternium y Fundación PROA, cuenta con la colaboración del Museo Amparo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla. La muestra cinematográfica se llevará a cabo en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el auditorio y la terraza del Museo Amparo; y al aire libre en el Parque Pavigi y el Zócalo de San Miguel Xoxtla, donde el público podrá disfrutar de funciones abiertas y sin costo alguno.

«Estamos muy contentos de continuar impulsando el séptimo arte, desde las diferentes perspectivas, contextos y visiones de reconocidos cineastas de Latinoamérica. Es una mirada a través de la lente que nos permite conocer y apreciar la diversidad de la cultura en la región. Para Ternium es muy importante estar cerca de sus comunidades y traer esta muestra cinematográfica a Puebla, es una invitación para que más personas vengan al estado y disfruten de un contenido artístico que lleve a la reflexión y fomente el diálogo», señaló Allyson Treviño, Gerente Senior de Relaciones con la Comunidad de Ternium.

En esta novena edición, los habitantes de Puebla, podrán disfrutar de una cuidada selección de 10 películas de países como México, Argentina, Chile, República Dominicana y Uruguay. ¡Te esperamos para celebrar juntos la riqueza del cine latinoamericano!

El acumulado de las ediciones anteriores de asistentes a este Festival es de 11.240 personas, quienes han disfrutado películas de múltiples países de Latinoamérica.

Como en cada una de las ediciones que se han celebrado, Ternium busca promover la cultura y fortalecer la identidad común latinoamericana en este Festival. Al igual que los programas de Relaciones con la Comunidad de Ternium en México, el Festival Ternium de Cine Latinoamericano ofrece lo mejor y más reciente del cine de la región a la comunidad.

México

Amores incompletos. José es un hombre de 60 años que vive malhumorado. Un día se encuentra el diario de Elena, su difunta esposa, donde ella relata que tuvo tres amantes. Enfurecido por el engaño, José emprenderá́ un largo viaje por toda Baja California para encontrar a cada uno de ellos.

Todos los incendios. Conflictuado por la nueva relación de su madre y el crush que tiene su mejor amigo por él, Bruno, un adolescente pirómano, escapa de la ciudad. Emprende un viaje en busca de una chica que conoce en línea, lo que lo llevará a enfrentar la muerte de su padre y las dudas sobre su sexualidad, no sin antes dejar atrás todos sus incendios.

El reino de Dios. Neimar tiene ocho años, vive en un pequeño pueblo y está ilusionado por hacer su primera comunión, ya que su abuela le ha asegurado que ese día conocerá a Dios. Su vida transcurre tranquila entre cuidar caballos de carreras, de los que es fanático, trabajar en un tope pidiendo dinero y ayudar a su mamá a vender tamales los fines de semana junto a su mejor amiga, Demi. Toda esta serenidad en el entorno de Neimar cambia de pronto. Su vida se va llenando de decepciones que harán que reconsidere su entorno, dejando de lado su inocencia.

La liga de los 5. Cuando su hermana es secuestrada, Chema recurre a la legendaria Liga de los 5 para que le ayuden a rescatarla. ¿Que quiénes son esos? «Pues el máximo equipo de superhéroes que haya existido jamás en México. Poderosos, valientes y temerarios. Lamentablemente, eso fue hace mucho tiempo y de aquellos aguerridos superhéroes, no queda mucho».

La leyenda del charro negro. Después de liberar al Chupacabras, Leo San Juan decide que es el momento de regresar junto con su hermano Nando a casa de su abuela. A mitad del camino, el Charro Negro logra confundir a Leo y, por su culpa, una niña inocente es arrastrada al inframundo. Leo se ve obligado a reparar el daño. Sus amigos acudirán para intentar ayudarle y poder salir de allí cuanto antes. Pero no es casualidad que el Charro haya elegido involucrar a Leo, sus intenciones van más allá de conseguir un alma nueva.

Chile

El castigo. Ana y Mateo buscan desesperadamente a su hijo que se les ha perdido, después de haberlo dejado unos minutos solo como castigo por portarse mal en un frondoso bosque junto a la carretera. Comienza a anochecer y, aún con la ayuda de la policía, siguen sin poder encontrar al pequeño Lucas, que parece haber sido tragado por este hermoso pero amenazante bosque. El suspenso de la búsqueda de su hijo y la intriga de si logrará aparecer llevará a la pareja a replantearse su amor, sus vidas y sus propios roles en la familia.

República Dominicana

La Hembrita. Dominique, una mujer cuya identidad está profundamente ligada a su rol, se encuentra sola tras la partida de sus hijos. Cuando Carmen, su empleada doméstica, desaparece sin previo aviso y deja atrás a su nieta de 7 años, Dominique se hace cargo de la niña. Mientras se enfrenta a la oposición de su familia, también cuestiona sus propias prioridades.

Argentina

Almamula. Huyendo de ataques homofóbicos, Nino se traslada a una casa rural en medio de un bosque encantado por la Almamula, un monstruo que se lleva a quienes cometen pecados carnales. En un mundo de susurros, deseos no expresados y plegarias, la curiosidad y los impulsos de Nino salen a la superficie.

Puan. Marcelo (Marcelo Subiotto), un hombre de unos 50 años, ha dedicado su vida a la enseñanza de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando su jefe de cátedra, mentor y compañero de aventuras del pensamiento, muere inesperadamente, Marcelo asume que heredará la titularidad de la cátedra que ha quedado vacante. Lo que no imagina es que Rafael Sujarchuk (Leonardo Sbaraglia), un brillante y seductor colega, regresará desde Alemania para disputar el puesto vacante. Comienza entonces una batalla sin cuartel entre dos profesores extremadamente opuestos en sus estilos y pedagogías.

Uruguay

Temas propios. En medio de la tormenta familiar, César y Manuel no tienen mejor idea que formar una banda de música, el sueño que César no pudo cumplir. Pero el choque generacional entre ellos hace insostenible la banda familiar. Temas Propios es una comedia que cuenta el difícil camino de convertirse en adulto, el vínculo entre padres e hijos y el mundo de las bandas de rock.

Para mayor información consulta la página www.festivalterniumdecine.com.mx o síguenos a través de las cuentas de Facebook @Festivalternium e Instagram @ Festivalterniumdecine.

Acerca de Ternium en México

Ternium en México es una empresa siderúrgica altamente integrada en su cadena de valor. Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más de 9 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta con minas de hierro en Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla, Colima y Coahuila; así como 5 centros de servicio y 11 centros de distribución en las principales ciudades de México. www.ternium.com.mx

Acerca de Fundación Proa

Es un centro de arte contemporáneo privado con sede en el tradicional barrio de la Boca de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde hace más de 10 años se dedica a difundir los principales movimientos artísticos del Siglo XX. Su programa incluye exhibiciones temporales de artistas nacionales y extranjeros, conciertos de música contemporánea, diseño y arquitectura. Sus actividades incluyen programas de educación, seminarios, talleres y conferencias en conjunto con prestigiosas instituciones culturales en Argentina y otros países. La fundación cuenta con el auspicio permanente de Ternium y Tenaris. www.proa.org

