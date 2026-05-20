Tania Rudelman presentó su primera novela en CDMX: «Habitar el vacío»

Entre reflexiones sobre el duelo, la memoria y las emociones que acompañan los procesos de cambio, la escritora costarricense presentó su primera novela que entrelaza distintas historias para explorar la complejidad de las relaciones humanas y la reconstrucción emocional

La escritora costarricense Tania Rudelman presentó Habitar el vacío, su primera novela, en un encuentro realizado en Freims, en la Ciudad de México, donde lectores y asistentes participaron en una conversación centrada en los temas que atraviesan la obra: el duelo, las ausencias y los procesos de transformación personal.

Publicada por Editorial Galería 18, la novela desarrolla una narrativa ambientada en Manhattan y construida a partir de distintas historias y perspectivas. A lo largo del libro, los personajes enfrentan procesos emocionales relacionados con la pérdida, la soledad y la necesidad de reconstruirse frente a experiencias que alteran su identidad y su relación con el entorno.

Durante la presentación, moderada por la escritora Lissette Sutton, Tania Rudelman habló sobre el proceso creativo detrás de la obra y explicó que la novela surgió a partir de una reflexión sobre los silencios emocionales y aquellas experiencias humanas que suelen atravesarse de manera individual, incluso cuando forman parte de la vida cotidiana.

La autora señaló que el libro busca abrir espacio a conversaciones relacionadas con el vacío emocional, la memoria y las transformaciones internas que acompañan ciertos momentos de ruptura personal. Explicó también que, la narrativa no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino explorar preguntas relacionadas con la pérdida, la identidad y la reconstrucción emocional.

«Al escribir una novela descubres que un personaje no conecta con el lector por ser impecable, sino por ser profundamente humano: sus virtudes lo elevan, pero sus defectos lo vuelven auténtico», comentó.

Tania Rudelman explicó además que la estructura fragmentada del relato responde a la forma en que las personas experimentan emocionalmente los cambios importantes de vida. La historia avanza entre distintas voces, tiempos y escenarios que dialogan entre sí para construir una experiencia narrativa enfocada más en las emociones y los procesos internos que en una secuencia lineal tradicional.

La presentación de la obra integró además, una propuesta sensorial inspirada en la esencia de la novela, combinando platillos mencionados en la obra, música neoyorquina y elementos narrativos que acompañaron la experiencia de este lanzamiento literario. A lo largo del encuentro, las y los asistentes intercambiaron reflexiones sobre temas abordados en el libro y sobre la manera en que las experiencias personales modifican la identidad y la relación con los demás.

«Hay un momento en el que dejas de pedir una oportunidad y empiezas a construirla tú mismo. Ahí comienza realmente la carrera de un escritor», señaló Rudelman.

Habitar el vacío cuenta con 323 páginas y tiene un costo de 299 pesos al público. Actualmente puede adquirirse en el Fondo de Cultura Económica, Amazon y Mercado Libre; próximamente también llegará a librerías Gandhi.

Originaria de Costa Rica y actualmente radicada en Ciudad de México, Rudelman ha desarrollado su trayectoria profesional entre Washington D.C., Nueva York, Miami y México, experiencia internacional que forma parte del contexto narrativo de la novela y aparece reflejada en los personajes y escenarios de la historia.

El encuentro concluyó con una sesión de firma de ejemplares y una conversación abierta entre la autora y los asistentes.