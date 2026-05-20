Lo picante nunca fue tan refrescante: Helados Holanda, en alianza con PepsiCo, transforma una combinación profundamente mexicana en una experiencia helada que sorprende y se comparte

En México, mezclar sabores es parte del día a día. La fruta con chile, el contraste entre dulce y picante, y esas combinaciones que nacen del antojo han creado una forma muy arraigada de disfrutar la comida. Inspirado en esa costumbre, Helados Holanda presenta Nieve de Mango Flamin’ Hot, una innovación desarrollada junto a PepsiCo que une dos sabores muy reconocibles para los mexicanos en una nueva propuesta dentro de la categoría de nieves.

De acuerdo con datos de Zinklar Panel Digital, el mango se encuentra entre los tres sabores de helados de agua más consumidos en México, lo que lo convierte en una de las combinaciones ideales para este lanzamiento, que apuesta por una experiencia sensorial que evoluciona con cada cucharada: primero destaca el perfil frutal y refrescante del mango y, después, aparece gradualmente el famoso y único picante Flamin’ Hot de PepsiCo.

Esta innovación responde además a nuevas tendencias de consumo, particularmente entre la Generación Z, cuyos consumidores buscan productos que sorprendan, generen conversación y se conviertan en experiencias para compartir. En Helados Holanda saben que probar algo nuevo va más allá del sabor: también representa una forma de conectar, experimentar y salir de la rutina.

«La Nieve de Mango Flamin’ Hot nace del gusto de los mexicanos por combinar sabores y vivir experiencias diferentes. Se transformaron dos sabores que ya forman parte de la cultura en una propuesta refrescante y divertida, ideal para compartir con familia y amigos, además de convertir esos momentos cotidianos en memorias para toda la vida», comentó Esther Rocha, directora de Mercadotecnia y Medios para The Magnum Ice Cream Company.

Pensada para reuniones, sobremesas y días de calor o simplemente de antojo, la nueva Nieve de Mango Flamin’ Hot está disponible en presentación de 900 ml, un formato ideal para compartir que representa un nuevo paso dentro de la alianza entre Helados Holanda y PepsiCo.

En 2025, ambas marcas sorprendieron con el lanzamiento de la paleta Mango Flamin’ Hot; ahora, la experiencia evoluciona hacia un formato en bote con la versión de nieve, que busca potenciar todavía más esa sensación refrescante sin dejar atrás la intensidad que caracteriza a Flamin’ Hot.

Con la Nieve de Mango Flamin’ Hot, Helados Holanda continúa apostando por innovaciones inspiradas en hábitos reales de consumo y en sabores que forman parte de la cultura mexicana, demostrando que lo picante nunca fue tan refrescante.