San Valentín se reinventa: menos clichés, más significado

La celebración del Día del Amor y la Amistad proyecta un crecimiento del 8 % este año, consolidándose como un pilar para el sector comercio y servicios. Sin embargo, el éxito comercial de la fecha ahora depende de la capacidad de las marcas para adaptarse a un nuevo perfil de consumidor: uno que invierte en amigos y en sí mismo, elevando el ticket promedio en categorías como ropa y joyería, y exigiendo una oferta digital mucho más curada e intencional como AliExpress

El amor en México ya no se vive ni se consume como antes. Este Día de San Valentín, la celebración dejó de girar exclusivamente en torno a las parejas para convertirse en una fecha que reconoce vínculos más amplios: la amistad, la familia y, cada vez más, el amor propio.

Esta evolución emocional está marcando una transformación directa en los hábitos de compra de los mexicanos. Las cifras confirman el cambio. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), se estima que San Valentín generará una derrama económica superior a los 32 mil 500 millones de pesos en el país, lo que representa un crecimiento aproximado del 8 % respecto al año anterior.

Un dato que consolida al 14 de febrero como una de las fechas comerciales más relevantes para el comercio y los servicios. Más allá del gasto, lo que está cambiando es el significado de celebrar el amor. Influenciados por el entorno digital y las redes sociales, los consumidores están optando por regalos que conecten emocionalmente: experiencias, detalles personalizados y productos vinculados al bienestar y al autocuidado, además de obsequios pensados para amigos y familia.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), los arreglos florales acompañados de globos, chocolates o peluches concentran hasta el 45 % de las preferencias de compra durante esta fecha. Sin embargo, categorías como la ropa destacan por registrar el ticket promedio más alto, con alrededor de 1,370 pesos, seguidas por fragancias, joyería, peluches y experiencias personalizadas, que ganan cada vez más relevancia.

Este nuevo panorama abre oportunidades para marcas que entienden que hoy el consumidor busca algo más que un regalo: busca intención, significado y una historia detrás de cada compra. Desde propuestas gastronómicas hasta experiencias únicas o ediciones especiales, el reto está en ir más allá de lo tradicional. Incluso plataformas globales de comercio electrónico, como AliExpress, han sabido adaptarse a esta transformación, integrando curadurías especiales que celebran el afecto en todas sus expresiones, desde detalles para amistades hasta opciones enfocadas en el amor propio.