Neti y Perforce presentan en Monterrey soluciones con IA para acelerar la calidad del software

Neti presentó en Monterrey, junto con Perforce, las soluciones Perfecto y BlazeMeter, herramientas impulsadas por inteligencia artificial que, en conjunto con Delphix, permiten acelerar los procesos de prueba y liberación de aplicaciones. Estas soluciones fortalecen la calidad, el rendimiento y la seguridad del software en sectores como banca, fintech y retail

Neti (https://neti.com.mx/), en conjunto con el fabricante de software Perforce, presentó el pasado 27 de febrero, en la ciudad de Monterrey, las soluciones Perfecto y BlazeMeter, orientadas a transformar los procesos de prueba y liberación de aplicaciones mediante el uso de inteligencia artificial. Estas soluciones amplían la propuesta de valor que Neti ofrece a sus clientes enterprise al integrarse con la plataforma Delphix.

Un ecosistema integral para la calidad continua del software

Durante el evento «Evolución en la liberación de aplicaciones con inteligencia artificial», Neti presentó cómo la integración de Delphix, Perfecto y BlazeMeter permite acelerar la entrega de aplicaciones digitales sin comprometer calidad, rendimiento ni cumplimiento regulatorio, enfoque que fue destacado por Diana Ibáñez, directora general de Neti, y Tiago Moreira, experto en automatización de pruebas de Perforce, quien viajó desde São Paulo, Brasil, para participar en la presentación.

Datos seguros como base para acelerar DevOps

Con Delphix, Neti ha ayudado a empresas líderes mexicanas de los sectores financiero y retail a acelerar más de diez veces los procesos de gestión de datos de prueba. Esto permite a los equipos trabajar con información actualizada, enmascarada y conforme a la regulación vigente, reduciendo riesgos operativos y facilitando auditorías. Esta capa de datos seguros se complementa ahora con capacidades avanzadas de pruebas funcionales y de rendimiento impulsadas por inteligencia artificial.

Inteligencia artificial aplicada a pruebas y liberación de aplicaciones

La producción de nuevos servicios digitales se ve beneficiada con la incorporación de capacidades de inteligencia artificial, que permiten generar pruebas automatizadas sin necesidad de programación y realizar análisis automáticos de las aplicaciones para lograr una mayor cobertura funcional. Como resultado, se reduce de forma significativa el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar las pruebas de calidad y liberar aplicaciones críticas para el negocio con mayor rapidez.

Pruebas funcionales y de rendimiento a escala enterprise

Perfecto permite ejecutar pruebas funcionales de aplicaciones web y móviles en una amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos que se prueban en paralelo de forma masiva. A través de mapas de calor, los equipos pueden identificar rápidamente qué plataformas requieren ajustes para garantizar una experiencia de usuario consistente. Por su parte, BlazeMeter permite realizar pruebas de volumen y rendimiento conforme incrementa el número de usuarios, identificando con precisión los puntos donde comienzan a presentarse afectaciones en los tiempos de respuesta y facilitando los ajustes necesarios en la arquitectura de las aplicaciones.

Resultados comprobados en múltiples industrias

Ambas soluciones cuentan con múltiples casos de éxito en sectores como financiero, telecomunicaciones, comercio y salud, donde la aplicación de inteligencia artificial ha permitido reducir costos, esfuerzos y tiempos de entrega. Estos casos reportan recuperaciones de hasta cuatro meses de productividad en un año, así como ahorros equivalentes a millones de dólares.

Neti impulsa la automatización inteligente en DevOps

Con la incorporación de estas soluciones y la experiencia ya desarrollada en el mercado mexicano, Neti fortalece su capacidad para automatizar procesos clave dentro de las arquitecturas DevOps,ayudando a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia tecnológica generando mayor valor.