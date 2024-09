Reconoce Educando a la UDEM por su Liderazgo Educativo

/COMUNICAE/

Gracias al impacto que la Universidad de Monterrey ha tenido en la formación de sus estudiantes, la institución ha sido galardonada con el Premio de Liderazgo Educativo, otorgado por la organización internacional Educando

Educando, una organización civil sin fines de lucro que opera en México, ha entregado esta distinción desde 2004, premiando esfuerzos que promueven una educación de alta calidad. Este año, el reconocimiento fue recibido por Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo en representación de la UDEM, en una ceremonia celebrada el 5 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

Este galardón representa un hito significativo para la UDEM, que en su Visión propone que los alumnos alcancen su mejor versión con una preparación académica de excelencia y una sólida formación en valores. A lo largo de su historia, la Universidad de Monterrey se ha distinguido por su excelencia académica, certificada por acreditaciones nacionales e internacionales, tales como la de la Commission on Colleges de la Southern Association of Colleges and Schools, su redesignación como Changemaker Campus por Ashoka U, y la certificación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

La UDEM también ha establecido numerosas alianzas con instituciones y gobiernos para llevar a cabo proyectos de impacto social, como las dos Preparatorias Politécnicas en Santa Catarina, que ofrecen a jóvenes de comunidades vulnerables acceso al modelo educativo UDEM, en colaboración con las Secretarías de Educación estatal y municipal, así como con benefactores de la sociedad civil.

Dentro de la metodología de Aprendizaje-Servicio, los estudiantes comparten sus talentos en beneficio de la sociedad. En materia de activación ciudadana la UDEM está involucrada en la Red de Acción Social, Universidad de Barrios, el programa de Reconstrucción de Tejido social, la campaña Hambre Cero Nuevo León, el Premio Niños en Acción y el programa Voluntariado Frontera en donde se forma parte de una red para cambiar la situación de personas migrantes.

Convenio de colaboración abre nuevas puertas

Con la intención de fortalecer su colaboración con Educando en el desarrollo de programas educativos, la Universidad de Monterrey ha firmado un convenio con la organización civil.

Este acuerdo es estratégico para ambas instituciones, y promete ser un referente para favorecer la transformación social que ambas comparten, como la convicción de que la educación es la llave maestra para México. Educando tiene dos programas: LISTO, el programa de liderazgo que sitúa al director como eje de la transformación educativa del sistema educativo nacional y siSTEMa, que a través de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas busca que los jóvenes resuelvan problemas en su contexto.

Para Educando representa la oportunidad de sofisticar sus programas, con la excelencia educativa, académica y operativa de la UDEM. Para la UDEM representa la posibilidad de que los jóvenes conozcan las distintas realidades del país, la comunidad universitaria tendrá la oportunidad de realizar prácticas profesionales, servicio social, y vincular proyectos de titulación con Educando.

